Le héros de Leeds United, Jermaine Beckford, a félicité l’attaquant Rodrigo de 26 millions de livres sterling pour sa récente amélioration en Premier League.

Le joueur de 30 ans est devenu la signature du record de Leeds en août de l’année dernière en quittant Valence pour Elland Road. Il est arrivé avec beaucoup de battage médiatique mais n’a réussi que sept buts en championnat lors de sa première saison, en raison de blessures et de problèmes de démarrage tactiques.

Les difficultés de Rodrigo se sont poursuivies au début de la nouvelle campagne, coïncidant avec la mauvaise forme de l’équipe. Mais son but lors du match nul 1-1 contre les Wolves le 23 octobre a changé sa donne.

L’international espagnol est à nouveau inscrit sur la feuille de match lors de la victoire 2-1 sur Norwich City. Il a causé toutes sortes de problèmes aux défenseurs de Leicester lors du match nul qu’ils ont joué juste avant la pause internationale.

Rodrigo espère conserver sa place de titulaire lorsque Marcelo Bielsa nommera son équipe pour le match de ce week-end. L’équipe du West Yorkshire se rendra à Tottenham dimanche à 16h30.

Lors de son apparition sur le podcast officiel du club de Leeds, Beckford a été interrogé sur Rodrigo. Il a souligné l’amélioration de la condition physique de l’attaquant, qui peut être attribuée à la tristement célèbre tactique d’entraînement de « Murderball » de Bielsa.

« Rodrigo pour moi est l’un de ces joueurs – vous pouvez voir la qualité qu’il a, vous pouvez voir l’énergie qu’il a et vous pouvez voir que ses capacités techniques sont brillantes », a déclaré Beckford (via HITC).

«Je sentais juste que son niveau de forme physique n’était pas à la hauteur, mais maintenant il a eu une série de jeux, vous pouvez voir de quoi il parle.

« C’est le Rodrigo que nous avons signé, vous le voyez pour nous et vous le voyez aussi pour l’Espagne. Je suis tellement content pour lui, il cherche la vraie affaire maintenant.

TEAMtalk prédit que Bielsa restera avec la même équipe que contre Leicester, qui verra Rodrigo s’aligner en attaque. Dan James, Raphinha et Jack Harrison pourraient tous être nommés pour le soutenir.

Bielsa réagit à la forme Raphinha

Raphinha en particulier devrait causer des problèmes à Tottenham, ayant déjà marqué cinq fois en championnat cette saison.

Sur le Brésilien, Bielsa a déclaré lors d’une conférence de presse: « Une autre caractéristique des joueurs d’élite est qu’ils sont ambitieux et les exigences et les limites qu’ils s’imposent. Ils n’ont pas besoin d’un stimulus externe pour vouloir qu’ils fassent cela.

« Il est suffisamment bon en ce moment. Si vous me demandez comment je gère son évolution. Je dirais que maintenir des performances comme celles qu’il réalise serait un excellent indicateur.

« Et l’autre grand défi des joueurs qui brillent, c’est de transférer cette évolution à ses coéquipiers et à l’équipe. Raphinha sera beaucoup mieux si l’équipe est meilleure et ses coéquipiers sont meilleurs.

« Ce que je dis n’est pas une conclusion élaborée par moi-même, mais une conclusion vient des joueurs qui brillent. Ils commencent par se déséquilibrer seuls, ils parviennent à faciliter la performance de leurs coéquipiers, et ce développement du jeu collectif améliore l’équipe. Ce processus est un grand défi.

