L’influence de la blockchain dans le monde des casinos ⋆ Crypto new media

La blockchain est une technologie dont les gens parlent depuis un certain temps maintenant. L’idée est qu’il peut être utilisé pour permettre à deux parties d’effectuer une transaction sans avoir à faire appel à un intermédiaire tiers tel qu’une banque ou une société émettrice de cartes de crédit. Bitcoin, par exemple, est une crypto-monnaie avec une blockchain. Fondamentalement, cette technologie est si sûre qu’elle permet aux gens d’effectuer des transactions sans l’intervention d’une banque ou d’un gouvernement.

La blockchain et la crypto-monnaie ont récemment attiré beaucoup d’attention dans les médias en raison de leur popularité croissante et du battage médiatique qu’elles ont reçu. Cependant, la technologie remonte à 2008, lorsqu’elle a été utilisée pour la première fois pour stocker des informations concernant la monnaie numérique Bitcoin. C’est pourquoi la blockchain a été décrite comme le « prochain Internet ». La blockchain gagne du terrain dans de nombreux domaines où elle n’a jamais été utilisée auparavant. Cela s’est avéré plus pratique et plus facile pour les propriétaires d’entreprise et les clients. Alors que de nombreuses industries sont conscientes des avantages de l’utilisation de la blockchain pour les transactions, le monde du jeu est en avance sur l’adoption de la technologie. Les gens adoptent la technologie numérique, tiennent des registres financiers, en font rapport et les stockent de manière plus sécurisée que jamais. En ce qui concerne les casinos, les casinos terrestres sont toujours bien connus et fiables.

À l’ère numérique des applications mobiles d’aujourd’hui, nous avons assisté à la prise de contrôle par les fournisseurs de jeux de casino en ligne avec de meilleurs graphismes qui les rendent comparables ou même plus divertissants que d’être dans un établissement de jeu. De nos jours, il existe également une gamme complète de casinos en ligne et de sites de critiques qui fournissent toutes les informations dont vous avez besoin pour jouer en toute sécurité, de sorte que l’expérience est encore plus agréable. Par exemple, vous pouvez utiliser Casino Reviews comme guide du jeu en ligne en Nouvelle-Zélande, pour vous assurer de faire le bon choix lors du choix d’un casino en ligne. Beaucoup d’entre eux offrent des technologies simples et intelligentes qui offrent une expérience de jeu rapide. Mais pensez-vous que l’industrie du jeu devrait adopter la blockchain ? Lire la suite.

Processus de facturation du casino

La comptabilité est essentielle au fonctionnement d’un casino. Curieusement, certains casinos terrestres disposent d’un logiciel de comptabilité pour gérer leurs affaires financières et gérer les dépôts et les retraits. La plupart des casinos ignorent la nécessité d’un tel logiciel pour diverses raisons. Traditionnellement, les casinos utilisent un système dans lequel votre argent est vérifié manuellement par quelques employés, sans enregistrement numérique des transactions. Cette méthode peut être avantageuse lorsque de grosses sommes d’argent sont en jeu, mais peut également être difficile lorsqu’une pièce particulière est fortement utilisée et que le personnel commet de nombreuses erreurs.

Bien qu’il y ait tellement de casinos qui sont passés à un logiciel de comptabilité numérique, la vérité est qu’il y a d’autres casinos qui sont loin derrière. Voici quelques exemples de situations où les clients ont été frustrés et ont demandé des améliorations :

Si un joueur vient d’un autre pays et gagne une grosse somme d’argent, il n’y a aucun moyen évident de transférer l’argent en toute sécurité à travers le pays vers son compte bancaire. . Les joueurs ne peuvent pas officiellement contracter un prêt en espèces, et même s’ils le font, la transaction ne peut pas être retracée car il s’agit d’espèces.

Comment la blockchain peut-elle aider ?

Étant donné que la blockchain est une échelle numérique non modifiée et introuvable, elle peut être utile pour assurer la stabilité de l’industrie des casinos. Voici comment la blockchain peut vous aider.

Lorsqu’un nouveau joueur s’inscrit dans un casino et souhaite jouer, ses informations financières sont transférées vers une blockchain accessible de n’importe où dans le monde. Un portefeuille crypté garde une trace des pertes et des gains. Vous pouvez convertir les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire si vous le souhaitez. Tous les logiciels fonctionnent uniquement sur la base d’un code unique. Il s’agit d’une série d’actions préprogrammées qui sont automatisées, réduisant le nombre de fois que les employés doivent accéder aux données, améliorant ainsi la transparence. L’ensemble du processus ne peut pas être manipulé et est protégé par des règles prédéfinies. Les joueurs doivent scanner un code QR pour retirer et déposer de l’argent, et vérifier chaque transaction avec leur empreinte digitale ou leur identification faciale dans l’application. Aucune intervention manuelle, l’ensemble du processus est numérique.

En bref, les casinos peuvent réaliser des économies importantes en utilisant des méthodes et des applications de facturation basées sur la blockchain pour leurs clients. Nous vous encourageons également à vous tenir au courant des nouvelles innovations technologiques.

