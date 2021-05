L’influence des Beatles ” Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

En termes d’expérimentation, il n’est peut-être pas exagéré de dire qu’une grande partie de la musique populaire du demi-siècle après 1967 a été influencée par Les Beatles‘ Le sergent. Groupe de Pepper’s Lonely Hearts Club. L’aventure unique du groupe dans le son, l’écriture de chansons, la technologie de studio et même la pochette a eu un impact immédiat lorsque l’album, qui est devenu le disque britannique le plus vendu de tous les temps, a été lancé le 26 mai 1967.

Libération et impact

Dans les trois jours suivant sa sortie, L’expérience Jimi Hendrix a ouvert un spectacle au Saville Theatre à Londres avec une interprétation de la chanson titre. Paul Mccartney et George Harrison étaient dans le public et devaient savoir qu’ils avaient créé quelque chose de spécial.

Dans les cinq mois, Jefferson Airplane a publié le Sgt expérimental. Influencé par Pepper, After Bathing at Baxter’s, qui était substantiellement différent de Surrealistic Pillow, un disque qu’ils avaient sorti plus tôt cette année-là. Le blues moody se sont également rapidement adaptés à un nouveau paysage musical. Sorti en novembre 1967, leur album Days Of Future Passed a utilisé le London Festival Orchestra pour aider à créer un son rock/classique psychédélique qui doit beaucoup aux Beatles.

En décembre, Les pierres qui roulent a publié la requête de leur majesté satanique. L’album a été qualifié de réponse psychédélique cynique au Sgt. Du poivre et même Keith Richards a admis: «Cela a fini par être un peu flim-flam. Il était temps pour un autre album des Stones, et Sgt. Pepper sortait, alors nous avons pensé que nous faisions une mise en scène. »

D’autres albums façonnés par les Beatles sont arrivés rapidement, y compris SF Sorrow de 1968 du groupe de rock britannique The Pretty Things. Un an plus tard, King Crimson’s In The Court Of The Crimson King a rendu un hommage direct. Le guitariste et producteur Robert Fripp a déclaré qu’il avait été inspiré pour faire l’album de rock progressif révolutionnaire après avoir écouté John Lennon et le reste des Beatles sur Radio Luxembourg. «Après avoir entendu le sergent. Pepper, ma vie n’a plus jamais été la même », a déclaré Fripp.

Sgt. L’influence du poivre

Les Beatles avaient introduit les valeurs de la contre-culture dans le courant dominant. En enfreignant les règles traditionnelles sur ce que devrait être un «album rock», le Sgt. Pepper a donné à d’autres musiciens de nouvelles idées et de nouvelles attitudes vis-à-vis de l’approche de la musique.

La production du disque a également établi de nouvelles normes en matière d’expertise et d’innovation. Alors que le premier album des Beatles, Please Please Me, avait été enregistré en environ 10 heures en une seule journée, environ 700 heures de travail (selon le producteur Geoff Emerick) ont été consacrées à l’enregistrement de Sgt. Pepper entre novembre 1966 et avril 1967.

L’idée que vous continuiez à enregistrer jusqu’à ce qu’un disque soit terminé (au lieu d’embaucher un studio pendant quelques jours) était un concept révolutionnaire et a aidé, a déclaré le producteur George Martin, à redéfinir «le studio en tant qu’instrument». Pas étonnant que les coûts de production aux studios Abbey Road aient atteint un record de 25 000 £.

L’utilisation du multipiste a également été révolutionnaire, car Martin a aidé à mélanger la musique occidentale avec la musique indienne, le jazz avec le rock psychédélique et la pop (en jetant dans un music-hall victorien pour faire bonne mesure), dans un collage vertigineux de voix et d’instruments. McCartney dit qu’une des raisons pour lesquelles le Sgt. Pepper a fait “la grande différence” dans la culture musicale, c’est qu’auparavant, “les gens jouaient un peu en sécurité dans la musique populaire et nous avons réalisé que vous n’aviez pas à le faire”.

Albums conceptuels et opéras rock inspirants

Sgt. Pepper est parfois salué comme le premier album concept. Même si ce n’est pas forcément exact (batteur Ringo Starr admis librement qu’il n’y avait pas de thème cohérent dans le disque, et deux superbes chansons des toutes premières sessions, “Strawberry Fields” et “Penny Lane”, ont été publiées séparément en tant que singles), les gens pensaient qu’il s’agissait d’un album “concept” et le terme est devenu une partie du folklore de la musique.

Genèse, Oui, Se précipiter, et Jethro Tull faisaient partie des groupes influencés par les Beatles, et leur album phare a également joué un rôle dans l’inspiration de l’engouement que l’on appelle « l’opéra rock ». L’OMSTommy (1969), le double album à succès époustouflant de Tim Rice et Jesus Christ Superstar (1970) de Tim Rice et Andrew Lloyd Webber sont tous deux des branches du Sgt. Arbre à poivre.

Ce n’est pas seulement dans les cercles du rock que les Beatles ont déclenché le changement. Lorsque la chanteuse Carla Bley a entendu l’album, elle a «décidé de l’égaler» et a passé les quatre années suivantes à créer le triple album de 1971 Escalator Over the Hill, un LP de jazz d’avant-garde mettant en vedette Linda Ronstadt.

Sgt. Pepper a également popularisé l’idée de l’alter ego musical. L’idée que vous puissiez sortir de la vie quotidienne et incarner différentes personnalités sur scène et sur disque était « libératrice », a déclaré McCartney, et faisait partie d’un voyage qui allait inclure David Bowie et le glam rock de EMBRASSER, parmi beaucoup d’autres.

Sgt. Parodies de poivre

Certains des albums qu’il a inspirés étaient tout à fait moins sérieux. We’re Only In It For The Money, publié par Frank Zappa Et The Mothers Of Invention en 1968, sur Verve Records, parodiait le Sgt. Pepper et ont fait la satire de la position politique et des prétendues valeurs « hippies » qu’ils pensaient être au cœur de la contre-culture de la fin des années 60. Sgt. Pepper a également été parodié par The Rutles, avec le Sgt. Le groupe Rutler’s Only Darts Club et même l’émission télévisée pour enfants Sesame Street ont enregistré une chanson intitulée “With A Little Yelp From My Friends”.

uvre d’art révolutionnaire

Mais ce n’est pas seulement la musique des Beatles qui a ouvert de nouvelles voies. Le visuel éblouissant sur le devant a aidé à confirmer la couverture de l’album comme une œuvre d’art moderne et a été le premier album rock à incorporer des paroles de chansons complètes dans le cadre de l’emballage de l’album.

La photographie de Michael Cooper du groupe vêtu de tenues de fanfare en satin les a montrés devant l’artiste Peter Blake et le collège en carton de personnages historiques de son épouse Jann Haworth tels que Mae West, Oscar Wilde, Laurel And Hardy et WC Fields. C’est l’une des images les plus durables de toute l’ère psychédélique des années 60, et a été affectueusement imitée des centaines de fois, y compris par les Simpsons. En 2016, l’artiste britannique Chris Barker a fait une cure de jouvence moderne avec un casting de stars très manquées qui sont décédées cette année-là, dont Leonard Cohen, Prince, et le footballeur Johan Cruyff.

Sgt. Couvertures de chansons de poivre

Ainsi que des albums entiers, Sgt. Pepper a inspiré d’innombrables reprises, y compris des versions notables de “Lucy In The Sky with Diamonds” (Elton John); “Avec un peu d’aide de mes amis” (Joe Cocker), et d’autres bonnes reprises de Harry Nilsson, Graisses Domino, Ferry Bryan, Jeff Beck, la vive jeunesse, Al Jarreau, Billy Bragg et même Billy Connolly.

Le processus de rendre hommage à un chef-d’œuvre musical du XXe siècle s’est poursuivi au-delà de l’effort de 1995 en Écraser des citrouilles et dans le nouveau siècle. Kaiser Chiefs a enregistré une version de « Getting Better » pour un album hommage de 2007 réalisé par Geoff Emerick, l’ingénieur en charge des sessions de 1967 ; il a utilisé l’équipement d’origine pour enregistrer les nouvelles versions de Sgt. Pepper sur un album qui comporte également Bryan Adams.

groupe américain Astuce pas cher sorti une version live en 2009 avec un orchestre complet, et en 2011, le guitariste américain Andy Timms a fait un album de reprises entièrement instrumental, faisant écho à quelque chose Booker T & The MG’s a fait pour un autre album des Beatles, Abbey Road, en 1970.

Sgt. L’héritage de Pepper

Peut-être le meilleur résumé de pourquoi Sgt. Pepper était si influent vient de Roger Waters, qui a expliqué pourquoi il a joué un grand rôle dans la création du chef-d’œuvre de Pink Floyd en 1973, The Dark Side Of The Moon. “J’ai appris de Lennon, McCartney et Harrison qu’il était acceptable pour nous d’écrire sur nos vies et d’exprimer ce que nous ressentions… Plus que tout autre disque, il m’a donné, à moi et à ma génération, la permission de diversifier et de faire ce que nous voulions.”

