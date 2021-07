L’influenceur britannique qui a subi 18 interventions chirurgicales pour ressembler à Jimin de BTS

in

Il y a quelques jours, l’influenceur a partagé une vidéo sur YouTube sur son transition raciale et a affirmé qu’il n’était plus britannique et que vous pouvez vous référer à elle comme “Jimin”. Il leur a expliqué tout ce qui leur a été fait pendant les opérations, notamment le lifting du visage, le lifting des tempes, le lifting des sourcils, la chirurgie des yeux, entre autres procédures esthétiques.

En fin de compte, il a déclaré que « rien de tout cela ne devrait être une raison de m’exclure de la société, de me déshumaniser et de m’embarrasser d’être qui je suis, une personne coréenne non binaire. Je ne cesserai jamais d’être la personne pour laquelle je suis né ! “

Découvrez la vidéo complète ici :