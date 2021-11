L’influenceur Hayes Grier ne sera pas accusé d’agression présumée

Ancienne star de Vine et influenceuse polyvalente Hayes Grier ne sera PAS poursuivi pour avoir prétendument battu un gars et volé son téléphone.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ, les procureurs de Caroline du Nord ont rejeté l’affaire contre Hayes, citant des preuves insuffisantes.

Dans les documents, les procureurs du bureau du procureur du comté de Mecklenberg ont déclaré que Hayes et la victime présumée étaient tous deux en état d’ébriété pendant la bagarre et que le seul témoin indépendant allait témoigner que la victime présumée avait demandé à Hayes de se battre.

Les procureurs disent également qu’ils ne peuvent pas prouver leur cas au-delà de tout doute raisonnable, car ils n’ont pas pu déterminer l’agresseur dans le combat. Cela vaut également pour le copain influenceur de Hayes, Luc Foushee, qui a également été arrêté et frappé de 2 crimes. Ces deux charges sont également abandonnées.

TMZ a cassé l’histoire … Hayes et Foushee ont été arrêtés en juillet et inculpé d’association de malfaiteurs et de voies de fait causant des lésions corporelles graves. Hayes a également été accusé de vol qualifié en common law.

En ce qui concerne l’accusation de vol qualifié contre Hayes, les procureurs affirment que la propriété a été restituée à la victime présumée, de sorte que les procureurs ne pensaient pas qu’ils disposaient de suffisamment de preuves pour prouver le vol.

Les policiers ont déclaré que la victime présumée avait subi une fracture de l’os orbital gauche (orbite du globe oculaire), des côtes contusionnées, des lésions cérébrales, une perte d’audition et des saignements à l’arrière de la tête lors du passage à tabac.

Hayes et Foushee sont maintenant tirés d’affaire, du moins pénalement parlant.