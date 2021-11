L’influenceur pose à côté du cercueil de son père et le critique

La posture a fait perdre la tête à plus d’un influenceur, et le dernier exemple que nous avons en Jayne Rivera, une célèbre TikToker qui a décidé de se connecter sont ses followers de la pire des manières : se photographier aux funérailles de son père. Mais c’est que la publication n’était pas une photo d’elle devant l’église un tel jour, mais elle a décidé de poser avec une posture incluse devant le cercueil de son défunt père. Où est la limite ?

L’absurdité des influenceurs

Une influenceuse bien connue dédiée au monde du fitness (et à se montrer en général) a été contrainte de disparaître des réseaux sociaux en raison d’une publication extrêmement inconfortable. Obstruée par son besoin d’attirer l’attention avec toutes sortes de publications, l’influenceuse a décidé de communiquer à ses followers la tragique nouvelle de la mort de son père, et pour cela elle a décidé de la montrer de première main.

Le résultat n’était autre qu’une galerie de photos posant devant le cercueil ouvert de son père, quelques clichés où heureusement le visage du défunt n’a pas été vu. Comme vous pouvez l’imaginer, la scène était absurde, surtout lorsque notre protagoniste a même décidé de poser avec des postures ridicules, essentiellement pour montrer son type et sa tenue.

« Bonjour, je m’appelle Jayne Rivera et j’aime prendre des photos lors des funérailles de mon père. Ouais, c’est lui dans le cercueil. »

Elle a posté HUIT photos sur Instagram dans diverses poses.

🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/IN80MOvm4V – Myron My (@myronmy9) 26 octobre 2021

Voler papillon. Repose en paix papa, tu étais mon meilleur ami. Une vie bien remplie ». C’est indiqué dans le post. Et ne pensez pas qu’une photo soit la seule qu’il ait mise en ligne, puisqu’il n’y a pas moins de 8 clichés au total qu’il a publiés avec l’idée de montrer sa petite tenue. La question est de savoir qui a pris la photo et pourquoi cela semblait-il également être une bonne idée ?

Les adeptes ont prononcé la sentence

Sans surprise, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour punir publiquement Jayne, car les commentaires négatifs se sont multipliés par seconde. Beaucoup lui ont reproché que son geste avait été très irrespectueux, ainsi que de l’avoir invité à supprimer les photos en raison du caractère surréaliste de la situation.

Salut, je m’appelle Jayne Rivera et je n’ai pas compris le concept simple selon lequel désactiver mon compte Instagram ne fait rien car peu importe ce qu’est Internet pour toujours. #JayneRivera pic.twitter.com/hRxtHc8tud – Patrick Swarley Hall (@ PatrickHall1701) 27 octobre 2021

Mais s’il y avait un commentaire qui était répété maintes et maintes fois, il était « non suivi ». Une vague d’utilisateurs a commencé à ne plus suivre le tiktoker après avoir découvert l’horrible publication, de sorte que le nombre d’utilisateurs de Mme Rivera a commencé à diminuer considérablement.

Humilié et porté disparu

La fin de cette histoire ne pouvait pas être autrement. Les comptes de Jayne Rivera ont complètement disparu. L’influenceur a décidé supprimer votre compte Instagram après que de nombreux utilisateurs l’aient blâmé pour ce qu’il avait fait. Un exemple de plus du lynchage public qui se produit dans ce type de situation avec des profils publics, qui montrent qu’il n’y a pas de juste milieu face à un problème de ce type.

Ce qu’il n’a pas fait, c’est supprimer son compte TikTok, où il continue de maintenir un chiffre de 300 000 abonnés. Bien entendu, sa dernière parution date du 20 octobre, donc pour le moment il est porté disparu jusqu’à nouvel ordre. Il n’a pas non plus décidé de fermer son compte OnlyFans, où avec des abonnements de 18 $ par mois, il pourrait générer des revenus.