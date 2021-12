L’influenceur se fait opérer pour ressembler à une poupée Bratz ; Devient viral – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’influenceur se fait opérer pour ressembler à une poupée Bratz et devient viral. Il assure qu’il va pour plus de chirurgies.

Il ne fait aucun doute que dans les réseaux sociaux, nous pouvons trouver toutes sortes d’influenceurs qui font toutes sortes de contenus.

Certains d’entre eux deviennent célèbres grâce à leurs interventions chirurgicales ; tel est le cas de la jeune femme que nous verrons plus loin.

Andrea Ivanova, une influenceuse bulgare, est devenue virale grâce aux opérations qu’elle a subies pour ressembler à une poupée Bratz.

On le sait, les Bratz sont toute une gamme de produits qui ont vu le jour aux États-Unis en 2001.

Ces poupées ont été largement acceptées sur le marché grâce au glamour qu’elles représentent, car elles se caractérisent par le fait d’être maquillées et habillées de manière à la mode et attrayante.

De plus, son maquillage orné et ses grandes lèvres ne passent pas inaperçus, donc sans aucun doute, plus d’une fille a voulu leur ressembler à un moment donné.

Cependant, il semble que cet influenceur ait pris ce dernier très au sérieux, et ait subi quelques interventions chirurgicales pour y parvenir.

Actuellement, Andrea Ivanova a 24 ans et compte près de 10 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, où elle est montrée portant son visage visant à ressembler à un Bratz entier.

Outre le maquillage remarquable qu’elle utilise, ce qui ressort le plus chez la jeune femme, ce sont ses lèvres volumineuses, qu’Ivanova met encore plus en valeur avec ses différentes teintes de rouge à lèvres.

Selon une récente interview avec « The Sun », il a récemment subi une intervention chirurgicale au visage pour façonner son menton et affiner sa mâchoire.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également révélé qu’il subirait bientôt une autre intervention chirurgicale pour agrandir ses pommettes.

Source : SDP