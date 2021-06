L’influenceur YosStop a été arrêté pour pédopornographie – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Il y a quelques mois, l’influenceur YosStop a été dénoncé pour avoir prétendument diffusé du matériel audiovisuel classé comme « pédopornographie », en contenant des images d’un mineur violé en 2018, maintenant il a été annoncé que le youtuber avait été arrêté.

Selon le journaliste Carlos Jiménez, des agents du parquet de Mexico ont mené une opération mardi soir et ont appris de Yosseline Hoffman :

« Yosstop est arrêté pour pédopornographie. Des agents de @PFDI_FGJCDMX ont mené une opération ce soir et ont appréhendé la youtubeuse Yosseline Hoffman. Le @FiscaliaCDMX avait un mandat d’arrêt contre lui. Un juge a ordonné son incarcération pour pédopornographie », a écrit le reporter de police sur son compte Twitter.

Et c’est en mars dernier qu’une jeune femme prénommée Ainara Suárez a porté plainte sur les réseaux sociaux pour par la suite poursuivre en justice Yosseline, pour avoir prétendument stocké et diffusé une vidéo d’il y a trois ans où, lors d’une soirée, la jeune femme est humiliée par d’autres jeunes. personnes en insérant un biberon dans son vagin.

L’affaire a suscité l’émoi et, malgré le fait que l’influenceuse se soit défendue en arguant que Suárez “voulait être médiatisé à ses côtes”, c’est jusqu’à présent que la nouvelle de l’affaire a été à nouveau entendue avec l’appréhension du youtubeur controversé.

Début mars dernier, l’accusation d’Ainara a été largement médiatisée par des groupes féministes qui ont également blâmé d’autres individus identifiés comme Patricio A., Axel A., Julián G., Carlos R. et Nicolás B., qui auraient violé le mineur d’alors.

Et c’est le 25 mai 2018 que la victime alors âgée de 16 ans s’est rendue au domicile d’Axel A., où après la consommation d’alcool s’est produite le délit qui constitue un crime de viol égal. Les agresseurs ont également enregistré et pris des photographies de l’événement et les ont diffusées par différents canaux, constituant le crime de pédopornographie.

Plus tard, c’est Yosseline Hoffman qui, via sa célèbre chaîne YouTube « JustYos », où elle compte près de sept millions d’abonnés, a posté une vidéo intitulée « Pathetic generation », où elle évoquait l’affaire et évoquait la victime avec des commentaires désobligeants : « Ainara est devenu célèbre parce que “dans un péda, elle s’est laissée mettre une bouteille de Möet, c’est-à-dire de champagne, dans son vagin”, a-t-il déclaré. Il a également avoué dans le clip qu’il avait dit la vidéo en sa possession, qui a été prise comme preuve de possession de pornographie juvénile par la défense d’Ainara.

Source : Infobae