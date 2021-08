L’influenceuse Mlle Mercedes Morr, 33 ans, tuée dans un meurtre-suicide apparent

in

Influenceuse Miss Mercedes morr a été tué dans ce que la police croit être un meurtre-suicide.

Le modèle des médias sociaux de 33 ans, né Jenae Gagnier, a été retrouvée morte à son domicile de Richmond, au Texas, le dimanche 29 août, a confirmé la police de Richmond. Les agents ont initialement répondu à un chèque de bien-être dans le complexe d’appartements où vivait Morr et ont découvert deux corps à l’intérieur de sa maison à son arrivée. La seconde était celle de 34 ans Kevin Alexander Accorto, qui a été identifié par la police comme le suspect présumé.

La cause du décès de Morr était un homicide par strangulation et une commotion cérébrale, a confirmé le médecin légiste du comté de Fort Bend à E! Nouvelles. Selon le médecin légiste, la mort d’Accorto a été considérée comme un suicide par de multiples traumatismes violents.

Selon les autorités, on ne pense pas qu’il y ait eu une relation entre Morr et Accorto et l’enquête est en cours pour déterminer le mobile.

Depuis l’annonce de sa mort, bon nombre des 2,6 millions d’abonnés de Morr ont consulté ses publications sur Instagram avec incrédulité. “Arrête de jouer, nous venons de parler jeudi,” Bow Wow a commenté sa photo la plus récente. “Ne me fais pas comme ça yo! Naaa.”