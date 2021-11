L’influenceuse Nenobia Washington semble être décédée

Influenceur Nénobie Washington, également connue sous le nom de « La reine de Brooklyn », semble être morte d’un immeuble … du moins c’est ce que l’enquête policière a révélé jusqu’à présent.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … que la police et les ambulanciers paramédicaux ont répondu vers 19 h 40 samedi et ont trouvé Nenobia inconscient et inconscient devant un immeuble de New York.

On nous dit qu’elle a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte.

Nos sources disent que l’enquête préliminaire a révélé que les blessures de Nenobia semblent indiquer une chute d’une position élevée, et on pense qu’elle a intentionnellement sauté de 6 étages, mais l’enquête est en cours et le médecin légiste n’a pas encore déterminé la cause officielle du décès.

Nos cœurs sont avec BKTIDALWAVE et sa famille aujourd’hui. Repose en paix à la reine de Brooklyn. – TIDAL (@TIDAL) 31 octobre 2021 @TIDAL

Le bébé papa de Nenobia, David Jackson, raconte à TMZ… on lui a dit qu’elle était tombée d’une fenêtre, mais la famille a obtenu divers témoignages sur ce qui s’est passé de la part de personnes qui ont affirmé avoir été témoins de l’incident.

Bien qu’il y ait eu des rapports de disparition de Nenobia avant sa mort, Jackson nous dit qu’elle a parlé à leur fils, Tyeleck, la veille de sa mort et elle n’a jamais disparu.

Nenobia, qui est devenu viral après une interview en 2015 avec HotNewHipHop, restera dans les mémoires lors d’une cérémonie privée et d’un mémorial public à New York, où les fans peuvent passer et rendre hommage.

UNE GoFundMe au crowdsourcing pour son service commémoratif a permis de récolter 28 000 $ et cela continue… et Jackson dit que tous les fonds restants aideront à prendre soin de l’enfant.

Nenobia n’avait que 38 ans.

DÉCHIRURE