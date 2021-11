L’influenceuse Rocío Camacho viralise une vidéo à Alicante sur la dépendance émotionnelle

Nouvelles connexes

Alicante a été le protagoniste de la dernière vidéo de Rocío Camacho sur Instagram, une publication sur le dépendance émotionnelle dans les relations de couple. La publication a été largement partagée sur les réseaux sociaux, et les images montrent des lieux tels que le Balcón de Mediterráneo à Benidorm, les maisons colorées de Villajoyosa, la plage de San Juan vague Esplanade au centre ville.

‘Dépendance émotionnelle‘est le titre du poste de Rocio Camacho sur Instagram, qui compte plus de 2 millions de vues et 140 000 likes au cours des quatre derniers jours. Les internautes n’ont pas tardé à commenter la publication félicitant la jeune femme pour sa réflexion.

D’autres personnes connues comme l’ancien concurrent de l’île des Tentations, Inma CampanoIls ont même écrit qu’il était ému par lui. « Quelque chose est tombé dans mon œil », a-t-il commenté. D’autres influenceuses comme Mery Turiel, Sara Fructuoso ou Susana Megan ont également fait leurs commentaires.

Lier ne veut pas

« Je ne peux pas continuer avec ça. Je ne veux être lié à personne. » La vidéo de Camacho commence par un au revoir. Un garçon la dépose dans un restaurant et sa mâchoire tombe. Ensuite, des images de la jeune fille sont montrées à différents endroits de la province, pendant qu’elle raconte le texte.

Rocío Camacho parle de la dépendance émotionnelle sur le Paseo de la Esplanade d’Alicante. « Je considère que la dépendance en général est quelque chose de dangereux. Mettre son bonheur, sa stabilité mentale, ses sentiments, ses décisions entre les mains d’une autre personne est lâche », explique-t-il.

Avec des phrases comme « tu ne seras jamais assez pour la mauvaise personne« ou » l’instabilité de quelqu’un qui vous traite comme un joker, ne fera jamais de vous l' »as » de son deck », la jeune femme montre à quel point certaines relations peuvent être toxiques. Différence entre « vouloir » et « posséder ». « Être à côté de quelqu’un devrait toujours être une option et non une nécessité », explique-t-il.

La jeune femme a reçu tellement de messages d’autres filles lui disant expériences similaires, qui a déjà annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle vidéo avec un thème similaire. Son nom sera ‘Time’, mais il faudra encore 22 jours pour voir le résultat. Cela a été annoncé par Rocío elle-même dans ses histoires avec un compte à rebours.

Cette influenceuse, qui a sa propre ligne de vêtements, a l’habitude de parler de santé mentale, estime de soi ou Relations de couple. Avec raison est le titre de sa première création, un livre d’auto-assistance publié en 2021 avec lequel Rocío Camacho parle de l’entrée des jeunes dans l’âge adulte. Bien que la jeune femme ait tenu à préciser dans une interview à La Voz de Galicia qu’elle n’est pas psychologue, et qu’elle voulait seulement donner son avis et dire ton expérience.

« Tu es déjà complet, tu ne devrais vouloir que quelqu’un pour te compléter, pas que ça te complète« , affirme Rocío Camacho dans Dépendance émotionnelle.

