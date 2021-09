L’infographie Nintendo montre chaque jeu présenté dans le direct de septembre

Image : Nintendo

Comme c’est devenu une sorte de tradition à ce stade, Nintendo a partagé son infographie habituelle présentant tous les jeux qui ont été présentés dans la présentation Nintendo Direct de la semaine dernière.

Si vous souhaitez les télécharger et encercler tous vos favoris pour les partager sur les réseaux sociaux, enregistrez l’image et amusez-vous. De nombreux jeux passionnants ont été inclus dans l’émission, notamment Kirby and the Forgotten Land et Bayonetta 3, ainsi que tous les ajouts Nintendo Switch Online, bien sûr!

Image : Nintendo

Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces jeux et revivre leurs annonces pendant le spectacle, nous vous avons couvert avec notre résumé complet de septembre Nintendo Direct.

Pour quels jeux de cette liste êtes-vous le plus excité ? Fuyez dans les commentaires…