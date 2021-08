L’information : comment Slack a rendu publics les problèmes d’Apple sur le lieu de travail

Au cours des derniers mois, nous avons vu un nombre croissant d’histoires concernant l’environnement de travail interne chez Apple, allant de l’égalité salariale au travail à distance et plus encore. Maintenant, un nouveau rapport de l’Information contient des détails sur les efforts internes pour organiser cette communication, dont une grande partie se concentre sur l’adoption par Apple de Slack au milieu de la pandémie de COVID-19.

Apple a depuis longtemps une culture du secret qui s’étendait non seulement aux annonces de nouveaux produits, mais aussi aux relations publiques. Cependant, à la suite du travail à distance et de la pandémie, Apple a adopté Slack comme outil de messagerie interne. « Slack est devenu une place de ville virtuelle » pour les employés d’Apple, indique le rapport.

Apple aurait plus de 3 000 canaux Slack internes ;

Il existe désormais 3 000 canaux Slack internes chez Apple, certains comptant plus de 10 000 membres, ce qui permet aux employés de se connecter beaucoup plus facilement et de se regrouper autour de causes communes. Des canaux Slack pour différents thèmes et groupes de plaidoyer chez Apple ont rapidement commencé à se former, allant des plus banals tels que #annonces, #carrières et #help-desk-support à des groupes d’intérêts communs tels que #talk-investments et #talk-trading.

Certaines chaînes tournent autour d’affiliations religieuses telles que le christianisme, l’islam et le judaïsme. Deux des canaux de plaidoyer les plus populaires incluent #remote-work-advocacy et #talk-benefits, qui comptent tous deux plus de 7 000 membres, selon les employés actuels.