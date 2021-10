« Un, deux, tu sais quoi faire… » disait l’intro de la première chanson de The Information, Beck Le nouvel album de Hansen de 2006. Il l’a certainement fait, comme ses fans l’ont confirmé lorsque le record s’est immédiatement niché dans le Top 10 américain. C’est un autre titre de notre série chronologique sur la sortie de l’album de l’artiste.

Comme si souvent dans l’illustre passé de Beck, ce dernier projet l’a vu se tenir sur un terrain fertile. Il est apparu à peine 18 mois après Guéro, qui lui-même avait été complété par le remix set Guerolito à la fin de 2005. The Information a également demandé à l’artiste de renouveler sa relation de travail avec Nigel Godrich, le producteur britannique qui était désormais un membre récurrent de la distribution créative de Beck.

L’album regorgeait de pop-rock imaginatif du 21e siècle interprété et produit avec précision, sur des chansons comme “Think I’m In Love” et “Strange Apparition”. Il a su présenter de telles créations avec son flair audiovisuel avant-gardiste habituel, ce qui a encore une fois surpris l’industrie.

Beck a créé des vidéos à petit budget pour chaque piste de l’enregistrement et est devenu un porte-drapeau du concept désormais accepté de connexion intime avec votre public dans l’espace numérique. Il a divulgué certaines de ces vidéos et morceaux bien avant la sortie de l’album sur son site Web et ailleurs, y compris, comme l’exigeait l’époque, sa page MySpace.

L’album a également été commercialisé avec une pochette et un livret vierges, ainsi que des feuilles d’autocollants conçus par des artistes visuels triés sur le volet par Beck, afin que son public puisse s’engager davantage en personnalisant la couverture à son propre design. C’était une façon inspirée de faire sentir à ses fans qu’ils faisaient partie de son processus créatif, comme il l’a expliqué à Rolling Stone lors de la sortie de l’album.

“J’ai essayé de faire quelque chose comme ça depuis les trois derniers albums”, a-t-il déclaré au magazine. « Les méthodes conventionnelles ne fonctionnent plus comme avant, alors il y a maintenant une volonté d’essayer de nouvelles choses. Nous entrons dans une époque où la chanson, l’imagerie et la vidéo peuvent toutes exister comme une seule chose. Ce n’est même plus techniquement une chose audio. C’est autre chose.

C’était certainement autre chose. Le deuxième disque de l’album qui contenait tous les clips vidéo était trop pour les compilateurs de charts britanniques, l’Official Charts Company, qui a interdit The Information du compte à rebours des ventes au Royaume-Uni car ils considéraient que le disque vidéo donnait au titre un avantage injuste.

“C’est un package non conventionnel, mais il ne devrait pas être pénalisé pour cela”, a répliqué Beck. « Tout art sur un CD est une incitation à acheter et à écouter. En fin de compte, cela n’a pas d’importance. La réponse des fans a été si forte, et c’est la chose la plus importante.

Faire des projets avec Nigel

Beck a commencé à travailler sur les chansons qui composent The Information dès 2003, bien avant Guero et peu après la sortie de la dernière de ses collaborations avec Godrich, le Changement de la mer. Durant cette période du milieu des années 2000, le producteur partage son temps entre l’album Beck et Chaos and Creation in the Backyard, l’album qu’il a supervisé pour Paul Mccartney.

“Backyard” était également le mot approprié pour la création de The Information, comme Godrich s’en souvenait dans le reportage de Rolling Stone. « Nous avons construit un petit studio dans son jardin [in Los Angeles],” il a dit. « La moitié du temps, nous étions dans la piscine, l’autre moitié, nous parlions de ce que nous faisions et essayions de nouvelles choses. C’était beaucoup de lui et moi traînant, écoutant ce que nous faisions, lui écrivant, moi baisant sans cesse avec des machines et ainsi de suite.

“Nausea” était le morceau qui a ouvert la voie, passant à la radio américaine début septembre. À ce moment-là, Beck était en Europe, jouant une série de spectacles après une tournée au début de l’été à travers les États-Unis, sur laquelle cette nouvelle chanson était déjà dans la set list. Ainsi était une couverture de Hank Williams“Lonesome Whistle”, lors d’un spectacle d’ouverture au Freeborn Hall de Davis, en Californie, l’a amené à tirer son chapeau au groupe de pop britannique, le tube influent de 1980 de Korgis, “Everybody’s Got To Learn Sometime”.

Les spectacles européens comprenaient des destinations telles que le Paradiso à Amsterdam et le V Festival au Royaume-Uni, ainsi que des spectacles de clubs londoniens à Shepherds Bush Empire et Koko. L’examen de Clickmusic de la performance de V s’est enthousiasmé pour la « magie de marionnettes de Beck, nous offrant « Cell Phone’s Dead » du prochain album The Information ainsi qu’une interprétation jazzée de « Sexx Laws ». »

Lorsque Beck est revenu aux États-Unis, une apparition au Download Festival a précédé une tournée complète et des apparitions à la télévision avec Jimmy Kimmel et sur Saturday Night Live. “Les nouveautés sont bonnes, vraiment bonnes”, a déclaré la critique de SPIN sur Download. « Le groupe de tournée de Beck donne un spectacle de cirque électrique, échangeant des instruments comme des bonbons et se balançant sur toute la scène.

“Le son le plus serré”

“Les ghetto-blasters sont en bandoulière, le vinyle est rayé et les maracas sont secoués, mais parmi tout le chaos audiovisuel, Beck et son groupe ont maintenu le son le plus serré que je n’ai jamais entendu d’eux.”

L’information est arrivée début octobre 2006, se dirigeant directement vers la 7e place du Billboard 200 avec une vente la première semaine à moins de 100 000 moustaches, alors que “Nausea” grimpait dans le classement Modern Rock Tracks. L’album est ensuite devenu disque d’or.

Écoutez le meilleur de Beck sur Apple Music et Spotify.

De nombreux critiques ont été impressionnés d’entendre la combinaison Beck-Godrich produire encore plus de nouveaux sons et textures. Le Los Angeles Times a observé : « Il s’agit de leur troisième collaboration, mais ni le casual, léger Mutation ni l’intime Changement de la mer prévu ce genre de floraison.

“Trop étourdi pour résister”

“Au moment où ‘Horrible Fanfare’ sortira, 15 numéros arriveront”, a déclaré le britannique The Guardian de l’album de 61 minutes, “vous serez trop étourdi pour résister.” “Impeccablement séquencé et incessamment engageant”, a ajouté Popmatters.

Lisez la suite de notre série Beck: Behind The Albums.

Pour Entertainment Weekly, Beck et son producteur « pompent des bips, des bips, des échantillons, des rayures, des voix, des bruits de téléphone et des kalimbas dans des chansons imbibées de drones et de réverbération dub. C’est un tour de force sonore. David Fricke dans Rolling Stone est sorti tout de suite et l’a appelé “l’un des meilleurs albums que Beck ait jamais fait”. Les critiques étaient unis pour célébrer la santé grossière des nombreuses personnalités musicales de Beck et attendaient avec impatience sa prochaine surprise.

Achetez ou diffusez les informations.