L’informatique aux confins de l’espace : HPE et Microsoft mènent les premières expériences de la Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale vue depuis un vaisseau Soyouz au départ. (Photo NASA)

Si votre téléphone portable s’éteignait 17 fois par jour, pendant 1 seconde à 20 minutes, vous auriez un nouveau fournisseur de services sans fil. C’est essentiellement ce à quoi doivent faire face les astronautes de la Station spatiale internationale, mais ils n’ont pas cette option.

C’est ainsi que Mark Fernandez de Hewlett-Packard Enterprise (HPE) explique l’état des communications vers et depuis l’ISS, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il est ravi d’avoir un ordinateur à bord.

Fernandez est chercheur principal pour le Spaceborne Computer-2 de HPE, qui a été lancé vers la Station spatiale internationale en février.

“La continuité des communications pour la station spatiale est très fragile”, a déclaré Fernandez. « Nous devons donc renforcer [astronauts] être plus autonome. Et en ayant la carte Spaceborne Computer-2, non seulement cela renforce leur confiance, mais cela renforce leur capacité à résoudre leurs propres problèmes sans dépendre de la Terre.

Cela fait de la Station spatiale internationale une étude de cas extrême pour l’informatique de pointe, le concept consistant à rapprocher le stockage et le traitement de la source de données pour améliorer la vitesse et réduire la bande passante nécessaire au cloud computing.

« Nous voyons de plus en plus de scénarios évoluer vers la périphérie, ce qui change la façon dont les développeurs envisagent l’écriture d’applications et la bande passante et la rareté de la bande passante », a déclaré Tom Keane, vice-président de Microsoft Azure. “Et l’espace, bien sûr, vous donne une grande compréhension.”

Pour Microsoft, le projet fait partie d’un effort plus large appelé Azure Space qui comprend également des partenariats avec SpaceX et d’autres.

Le Spaceborne Computer-2 de HPE utilise des serveurs et des composants standard intégrés dans du matériel conçu pour les environnements difficiles. Microsoft et HPE ont travaillé ensemble pour connecter Spaceborne Computer-2 à Azure depuis l’orbite afin de permettre des applications avancées d’intelligence artificielle sur l’ISS.

Ordinateur spatioporté-2 (Image HPE)

Ils utilisent des outils logiciels standard et open source tels que des conteneurs Python et Linux pour s’assurer que d’autres peuvent participer ou s’appuyer sur leurs approches à l’avenir.

Les entreprises ont annoncé mercredi matin qu’elles avaient terminé leurs premières expériences. Ils vont d’un message réussi « Bonjour tout le monde » à des tests sur une pomme de terre qui a été cultivée à bord de l’ISS en apesanteur, pour mieux comprendre la cause de ses déformations.

Mais le grand test jusqu’à présent a été une analyse intensive des génomes des astronautes, à la recherche de nouveaux indices sur l’impact des séjours prolongés dans l’espace sur le corps humain.

Les données brutes s’élèvent à des centaines de gigaoctets, une taille peu pratique à tenter de transmettre dans les circonstances. Spaceborne Computer-2 est alloué deux heures par semaine pour les téléchargements depuis l’ISS sur un système vieillissant qui utilise des satellites de suivi et de relais de données (TDRS) pour se connecter aux stations de base sur Terre.

Au lieu de cela, les entreprises ont pris un logiciel développé par Microsoft et l’ont emballé dans des conteneurs Linux pour traiter les génomes des astronautes sur Spaceborne Computer-2. Ensuite, ils ont envoyé les détails de toutes les mutations sur Terre pour les analyser par rapport aux bases de données des National Institutes of Health et générer les résultats.

“C’est un petit message court que nous pouvons retourner à la Station spatiale”, a déclaré Fernandez. « Cela prenait des semaines, voire des mois, pour télécharger ce génome auparavant, alors que nous pouvons télécharger en quelques minutes une fois que nous avons traité à la périphérie. »

Les entreprises disent avoir réalisé un total de quatre expériences jusqu’à présent, avec quatre autres en cours et 29 autres prévues au-delà. Spaceborne Computer-2 devrait être utilisé pour des projets de recherche à l’ISS pendant deux à trois ans.

Le temps presse : le Congrès a autorisé le budget de l’ISS jusqu’en 2024, mais même si le budget est prolongé, il ne devrait pas dépasser 2030.