L’informatique détecte les transactions en espèces cachées de Rs 800-cr après des raids sur les groupes immobiliers Andhra et Telangana

Le département de l’impôt sur le revenu a détecté des transactions en espèces non comptabilisées de Rs 800 crore après avoir récemment perquisitionné trois groupes immobiliers dans l’Andhra Pradesh et le Telangana, a annoncé lundi la CBDT.

Les groupes non identifiés sont engagés dans des activités d’aménagement et de construction de terrains et le fisc a perquisitionné plus de deux douzaines de locaux qui leur sont liés le 5 janvier à Kurnool, Ananthapur, Kadapa, Nandyal, Bellary et dans d’autres endroits, a-t-il indiqué.

Des documents incriminés tels que des livres manuscrits, des accords et des données numériques ont été saisis dans une application logicielle spécialisée ainsi que dans d’autres gadgets électroniques, a indiqué la Commission centrale des impôts directs (CBDT) dans un communiqué.

Un groupe a utilisé un logiciel qui a été « systématiquement modifié » pour éliminer l’élément en espèces non comptabilisé de la contrepartie reçue et pour enregistrer dans les livres de compte réguliers la contrepartie de la vente qui correspond au prix de vente enregistré, l’organe directeur de la a déclaré le département des impôts.

Il a été constaté que ces groupes « acceptaient des espèces » au-delà de la valeur enregistrée des propriétés et ces espèces non comptabilisées sont utilisées pour des paiements en espèces en vue de l’achat de terres et d’autres dépenses, a-t-il affirmé.

« Jusqu’à présent, l’action de recherche a conduit à la saisie d’espèces non comptabilisées de Rs 1,64 crore … et a abouti à la détection de transactions en espèces non comptabilisées à hauteur de Rs 800 crore », indique le communiqué.

