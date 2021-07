L’informatique, l’automobile et d’autres entreprises annonceront des bénéfices solides ; que rechercher dans les actions technologiques new-age | ENTREVUE Fidélité

Le catalyseur fondamental à ce stade pour les marchés est la voie économique au-delà de la pandémie actuelle. (Photo : REUTERS)

Le moteur économique de l’Inde semble avoir survécu à la deuxième vague de la pandémie de covid-19. Les bilans des entreprises sont solides et la demande rurale est de retour, laissant l’inflation comme principal défi macroéconomique, a déclaré Nitin Sharma, directeur de la recherche et chef du site en Inde, Fidelity International, dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Il a ajouté que les secteurs de l’informatique, de la consommation, de la santé, des matériaux et de l’automobile devraient afficher de solides performances opérationnelles et financières. Nitin Sharma parle en outre des prochaines introductions en bourse sur Internet et guide les investisseurs sur ce qu’il faut rechercher avant d’investir dans des entreprises du nouvel âge. Voici les extraits édités.

Quels sont les principaux risques et catalyseurs pour les marchés à ce stade ?

Le catalyseur fondamental à ce stade pour les marchés est la voie économique au-delà de la pandémie actuelle, qui est également le facteur de risque le plus important en même temps. Alors que les marchés se rassurent quant à la durée plus courte de la deuxième vague et à l’augmentation progressive du taux de vaccination, l’incertitude persiste quant à la possibilité d’une nouvelle vague.

Sur le front des fondamentaux, le moteur économique semble avoir survécu au coup de la deuxième vague. Les banques et les prêteurs non bancaires ont pris quelques coups, mais la capacité du système à financer la reprise de l’activité économique est en grande partie intacte. La RBI reste déterminée à soutenir la croissance tandis que le gouvernement prend plusieurs mesures pour lancer un cycle de croissance structurelle. Les bilans des entreprises sont généralement en bon état et prêts à financer la croissance future au-delà de la pandémie. Le principal défi macroéconomique est la montée de l’inflation. Les banques centrales semblent avoir pris davantage l’impact d’un choc d’offre transitoire et n’ont avancé aucun retrait d’assouplissement quantitatif, mais elles seront obligées de faire preuve d’équilibre si les salaires commencent à augmenter régulièrement. Les marchés tels que l’Inde avec une valorisation plus élevée seront généralement plus sensibles à la hausse des rendements de référence qui en résultera, ce qui aura également un impact sur les flux de FII, qui seront plus forts pour l’Inde que pour la plupart des autres marchés émergents. L’Inde a enregistré des entrées de FII d’environ 34 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, contre des sorties pour l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, la Corée du Sud et Taïwan.

Quels sont selon vous les secteurs les plus attractifs en ce moment ?

L’Inde offre d’excellents jeux structurels dans plusieurs secteurs, donc une approche spécifique aux actions fonctionne toujours mieux ici. Attendez-vous à de solides performances opérationnelles et financières de l’informatique, de la consommation, de la santé, des matériaux et de l’automobile. Les banques et les NBFC devraient également rebondir après avoir absorbé l’impact de la deuxième vague, mais les performances seront plus spécifiques aux prêteurs. Le défi est que la plupart des grands noms de ces secteurs tiennent déjà compte du cycle positif attendu et se négocient à des valorisations élevées, généralement bien au-delà d’un écart type des moyennes sur 10 ans. Sur ce front, des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les métaux et la pharmacie offrent de meilleures perspectives.

Nous nous préparons maintenant à des introductions en bourse de grands noms ; nous venons de voir Zomato ; À votre avis, qu’est-ce qui devrait être pris en compte lors de l’investissement dans des sociétés similaires qui ne sont pas encore rentables ?

Un paysage dynamique d’investissement en capital-risque et en capital-investissement en Inde au cours des dernières années devrait voir des entreprises établies de haute qualité procéder à des introductions en bourse au cours de la période à venir, ce qui constitue une évolution très positive dans l’ensemble pour les marchés. Cependant, les investisseurs doivent redoubler de prudence lorsqu’ils analysent de telles sociétés. Tout d’abord, elles auront besoin d’un horizon de placement relativement plus long, car le modèle d’exploitation sous-jacent lui-même peut ne pas s’être stabilisé pour certaines de ces entreprises. On s’attend à une longue trajectoire de croissance structurelle pour ces noms, il est donc essentiel de comprendre le marché adressable total et le scénario concurrentiel de chaque segment. Une structure industrielle émergente favorable, par exemple, entraînée par une consolidation d’acteurs, est extrêmement importante pour que des bénéfices durables se déclenchent. La qualité de la gestion est toujours un facteur critique dans l’analyse d’une entreprise et l’est encore plus pour ces entreprises, à la fois pour ambitions à terme et la capacité de passer d’un état d’esprit de croissance à un état d’esprit axé sur la génération de bénéfices à partir d’une entreprise à grande échelle. Trouver une juste évaluation pour de telles introductions en bourse peut être délicat car vous devez la baser sur des attentes à long terme, ce qui rend les modèles d’évaluation très sensibles. Au-delà, la solidité habituelle du bilan, le levier d’exploitation et le potentiel de génération de flux de trésorerie sont toujours importants.

Nous sommes maintenant dans la saison des résultats, quelles sont vos attentes compte tenu de la deuxième vague et des blocages qui en ont résulté au trimestre précédent ?

Tout en étant sévère, la deuxième vague a impacté l’activité économique sur une durée plus courte par rapport à la première vague. Cela a conduit à ce que les attentes concernant les exercices 2022 et 2023 se maintiennent en grande partie grâce à la perturbation induite par la pandémie du dernier trimestre. Les bénéfices des secteurs de l’automobile, de la consommation discrétionnaire et de l’industrie montreront un impact des blocages, ainsi que les chiffres pour les services financiers où la croissance incrémentielle du crédit et les collections ont été affectées. En revanche, les prix des matières premières soutiendront les secteurs de l’énergie et des matériaux. La forte demande et la résilience des livraisons continueront de conduire à une performance positive des revenus pour le secteur informatique.

Comment les marchés domestiques sont-ils placés en termes de valorisations par rapport à leurs pairs mondiaux ?

Le MSCI India se négocie à ~20 P/E sur la base des bénéfices de 2022 contre ~15 pour l’Asie hors Japon, mais l’Inde s’est toujours négociée à une prime par rapport à la plupart de ses pairs des marchés émergents. Cela a été historiquement soutenu par un rendement réel des capitaux propres (RoE) supérieur pour l’Inde. Cependant, cet avantage relatif en termes de RoE pour l’Inde a diminué au cours des dernières années, ce qui fait que les marchés indiens semblent chers par rapport à leurs pairs ainsi qu’à leur propre histoire. La croissance des bénéfices de l’Inde en 2022 est également conforme à celle de la plupart des autres économies émergentes, ce qui fait que des marchés comme la Chine et l’Indonésie semblent moins chers sur la base des mesures des bénéfices à court terme. Il faut cependant garder à l’esprit que l’Inde offre d’excellentes entreprises à grande échelle avec de fortes douves et une longue piste de croissance, de sorte que la prime de valorisation persistera probablement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.