Omkar Rai, directeur général, Software Technology Parks of India

L’informatique quantique a le potentiel d’empêcher l’assaut de la prochaine pandémie, a déclaré Omkar Rai, un expert en technologie de premier plan et directeur général, Software Technology Parks of India (STPI). L’informatique quantique fait référence à l’informatique de nouvelle génération qui peut accélérer les calculs nécessaires de manière exponentielle grâce à l’utilisation de qubits – des particules subatomiques qui ont la puissance de traitement ultra-rapide, améliorant ainsi l’optimisation. La pandémie de Covid-19 a orienté l’attention vers les technologies émergentes pour relever les défis mondiaux.

«L’informatique quantique a ouvert de nouvelles frontières dans la recherche dans les domaines de la cybersécurité, des communications, de l’informatique, entre autres», a-t-il déclaré. «Les maladies zoonotiques telles que le coronavirus, l’Ebola et le SRAS ont eu des implications sanitaires et économiques majeures dans le monde entier. Un développement de vaccin typique prend environ 12 à 18 mois. L’informatique quantique peut accélérer le développement de vaccins en résolvant des équations complexes avec une plus grande précision que l’informatique classique. Par conséquent, l’informatique quantique peut aider à prévenir l’assaut de la prochaine pandémie et à prévenir la perte massive de vies humaines. »

Le DG STPI a ajouté que la collaboration serait la clé pour exploiter le potentiel de cette technologie émergente et réaliser les avantages qu’elle offre. Une recherche approfondie et de haute qualité avec des projets pratiques et des partenariats avec divers organismes industriels et entreprises sera la clé pour adopter l’informatique quantique en Inde.

L’informatique quantique peut jouer un rôle déterminant dans le développement de vaccins car elle implique un calcul complexe. Le processus de développement du vaccin nécessite une compréhension de la structure protéique du virus et de son comportement de liaison sur la cellule de l’hôte grâce à des simulations moléculaires. Un processus de développement de vaccin typique implique plusieurs étapes d’essais cliniques.

La plupart de la physique et de la chimie sont basées sur une seule équation – l’équation de Schrödinger. L’informatique classique tronque cette équation ou décode le problème sous une forme plus simple. Mais les ordinateurs quantiques simulent des systèmes avec une grande précision en paramétrant et en résolvant l’équation.

La première expérience de communication quantique par satellite en Inde – les expériences quantiques utilisant la technologie par satellite, ou projet QuEST, a été menée en 2017. Le gouvernement a annoncé la mission nationale sur les technologies et applications quantiques (NM-QTA) dans le budget 2020 avec une allocation totale de ` 8 000 crore pendant cinq ans.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.