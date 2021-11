L’informatique quantique peut désormais percer les plus grands mystères de l’univers

21/11/2021 à 10h00 CET

IBM a ouvert une nouvelle frontière dans l’informatique quantique : il a créé un processeur appelé Eagle capable de traiter des informations si complexes qu’elles ne peuvent pas être gérées ou simulées sur un ordinateur traditionnel, selon la société dans un communiqué.

Avec ce développement, IBM atteint un processeur quantique de 127 qubits, bien au-dessus des 76 qubits annoncés par la Chine le mois dernier pour atteindre la couronne de souveraineté quantique.

IBM a déjà averti que son nouvel IBM Quantum System Two n’est qu’une première étape, car il envisage de passer à un processeur de 433 qubits appelé Osprey l’année prochaine, et a même atteint un processeur de 1 121 qubits appelé Condor en 2023, rapporte The Register. . . .

Le système actuel est déjà 100 fois plus rapide qu’IBM Cloud dans les applications quantiques, et pourrait permettre la découverte de nouveaux médicaments.

Ces découvertes nécessitent des simulations qui impliquent de grandes quantités de données difficiles à gérer par des ordinateurs classiques, selon l’entreprise.

Révolution technologique

Révolution technologiqueIBM note que ce développement est une autre étape d’une révolution technologique dans l’histoire de l’informatique quantique.

Toute cette technologie repose sur une unité d’information de base appelée le qubit : contrairement au bit, qui ne peut avoir que deux valeurs (une ou zéro), le qubit peut prendre plusieurs valeurs à la fois, c’est-à-dire qu’il manifeste un système quantique avec deux états propres simultanés.

En parlant de ce nouveau développement, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a souligné que l’informatique quantique pourrait aider à résoudre des problèmes trop difficiles pour les supercalculateurs les plus puissants d’aujourd’hui, tels que trouver comment fabriquer de meilleures batteries ou séquestrer les émissions de carbone, a-t-il expliqué à Axios. .

Dans sa déclaration, IBM note également qu’à mesure que les processeurs quantiques augmentent, chaque qubit supplémentaire double la quantité de complexité spatiale, la quantité d’espace mémoire requise pour exécuter des algorithmes, leur permettant de un ordinateur classique peut également simuler de manière fiable des circuits quantiques.

Des corps et des étoiles

Des corps et des étoilesIl y a un autre aspect de ce développement, souligne Futura Sciences : grâce à cette prouesse technologique, l’informatique quantique pourrait avoir à sa disposition la solution de certains des secrets des protons et des neutrons qui composent notre corps et nos étoiles.

Ce diagnostic est basé sur un autre résultat non moins significatif en informatique quantique, atteint par l’Institute for Quantum Computing de l’Université de Waterloo, qui est rapporté dans un autre communiqué.

Une équipe de chercheurs de cet institut vient de réaliser la première simulation de baryons (particules quantiques fondamentales) à l’aide de l’informatique quantique, comme l’explique un article publié dans Nature Communications.

Avec ce résultat, l’équipe a franchi une étape importante vers des simulations quantiques plus complexes qui permettront aux scientifiques d’étudier les étoiles à neutrons et d’en apprendre davantage sur les premiers instants de l’univers, selon la revue française.

chromodynamique quantique

chromodynamique quantiqueLe nouvel ordinateur quantique d’IBM ouvre une nouvelle frontière à la recherche de cette nature, qui ils sont basés sur chromodynamique quantique et ils ont déjà réalisé la première simulation de baryons, obtenue dans l’ordinateur quantique actuel d’IBM.

Les auteurs de cette recherche considèrent qu’un ordinateur quantique encore plus puissant, comme l’Aigle et ses développements ultérieurs Osprey et Condor, peut permettre de simuler les mêmes interactions qui se produisent dans un accélérateur de particules et de connaître beaucoup mieux les origines de l’univers.

En théorie, la voie est désormais ouverte pour des simulations complètement réalistes de la chromodynamique quantique, une théorie quantique des champs qui décrit l’une des forces fondamentales, l’interaction forte, qui est ce qui détermine la dynamique des baryons, clés pour comprendre la structure de l’univers.

Photo du haut : le nouveau processeur quantique de 127 qubits d’IBM appelé Eagle.