L’informatique quantique pourrait produire le plus grand gagnant du marché boursier de tous les temps

En octobre 1927, les plus grands scientifiques du monde sont descendus à Bruxelles pour la cinquième Conférence Solvay – une conférence exclusive, sur invitation uniquement, dédiée à la discussion et à la résolution des problèmes ouverts prééminents en physique et en chimie.

Etaient présents des scientifiques que nous louons aujourd’hui comme les esprits les plus brillants de l’histoire de l’humanité.

Albert Einstein était là… ainsi était Erwin Schrödinger, qui a conçu la célèbre expérience du chat de Schrödinger… et Werner Heisenberg, l’homme derrière le principe d’incertitude de Heisenberg qui change le monde… et Louis de Broglie. Max Born. Niels Bohr. Max Planck.

La liste se rallonge de plus en plus. Sur les 29 scientifiques qui se sont réunis à Bruxelles en octobre 1927, 17 d’entre eux ont remporté un prix Nobel.

Ce sont les esprits qui ont collectivement créé le fondement scientifique sur lequel le monde moderne est construit.

Et pourtant, lorsqu’ils sont tous descendus à Bruxelles il y a près de 94 ans, un concept les a tous déconcertés… un concept qui pendant près d’un siècle est resté la clé insaisissable pour libérer le plein potentiel de l’humanité.

Et maintenant, pour la toute première fois, ce concept – qui a laissé perplexe même Einstein – se transforme en une réalité perturbatrice, via une technologie révolutionnaire qui changera le monde tel que nous le connaissons.

Alors… de quoi parlaient exactement Einstein, Schrödinger, Heisenberg et le reste de ces lauréats du prix Nobel à Bruxelles en 1927 ?

Mécanique quantique.

Maintenant, pour être clair, la mécanique quantique est un sujet vaste et complexe qui nécessiterait 500 pages pour bien comprendre, mais voici mon meilleur travail pour créer une version de Cliff’s Notes en 500 mots à la place…

Pendant des siècles, les scientifiques ont développé, testé et validé les lois du monde physique – qui est devenue connue sous le nom de mécanique classique. Ces lois expliquaient scientifiquement comment les choses fonctionnaient. Pourquoi ils ont travaillé. D’où ils venaient. Etc., etc.

Mais la découverte de l’électron en 1897 par JJ Thomson a dévoilé un nouveau monde subatomique de super petites choses qui n’obéissaient pas aux lois de la mécanique classique. Les plus grandes différences étaient doubles.

Première, en mécanique classique, les objets sont à un endroit, à un moment donné. Vous êtes soit au magasin, soit à la maison.

Mais, en mécanique quantique, les particules subatomiques peuvent théoriquement exister à plusieurs endroits à la fois avant d’être observées. Une seule particule subatomique peut exister au point A et au point B en même temps, jusqu’à ce que nous l’observions, auquel point elle n’existe qu’au point A ou au point B.

Ainsi, le véritable « emplacement » d’une particule subatomique est une combinaison de tous ses emplacements possibles.

C’est appelé quantum superposition.

Deuxièmement, en mécanique classique, les objets ne peuvent « travailler » qu’avec des choses qui sont également « réelles ». Vous ne pouvez pas utiliser votre ami imaginaire pour vous aider à déplacer le canapé. Vous avez besoin de votre véritable ami pour vous aider.

Mais, en mécanique quantique, tous ces états probabilistes de particules subatomiques ne sont pas indépendants. Ils sont enchevêtrés. Autrement dit, si nous savons quelque chose sur le positionnement probabiliste d’une particule subatomique, alors nous savons quelque chose sur le positionnement probabiliste d’une autre particule subatomique – ce qui signifie que ces particules déjà super-complexes peuvent réellement travailler ensemble pour créer un écosystème super-complexe.

C’est appelé quantum enchevêtrement.

Donc, en bref, les particules subatomiques peuvent théoriquement avoir plusieurs états probabilistes à la fois, et tous ces états probabilistes peuvent travailler ensemble – encore une fois, tous à la fois – pour accomplir une tâche.

Et voilà, en un mot, la percée scientifique qui a laissé Einstein perplexe au début des années 1900.

Cela va à l’encontre de tout ce que la mécanique classique nous avait appris sur le monde. Cela va à l’encontre du bon sens. Mais c’est vrai. C’est vrai. Et, maintenant, pour la toute première fois, nous apprenons à exploiter ce phénomène unique pour tout changer dans notre réalité…

C’est-à-dire que l’étude de la théorie quantique a fait d’énormes progrès au cours du siècle dernier, en particulier au cours de la dernière décennie, au cours de laquelle les scientifiques des principales entreprises technologiques ont commencé à comprendre comment exploiter les pouvoirs de la mécanique quantique pour créer une nouvelle génération de super ordinateurs quantiques qui sont infiniment plus rapides et plus puissants que les supercalculateurs les plus rapides d’aujourd’hui.

Bref, les ordinateurs d’aujourd’hui reposent sur les lois de la mécanique classique. C’est-à-dire qu’ils stockent des informations sur ce qu’on appelle morceaux – qui peut stocker des données binairement sous la forme « 1 » ou « 0 ».

Mais et si vous pouviez exploiter la puissance de la mécanique quantique pour transformer ces bits classiques en bits quantiques – ou qubits – qui peuvent tirer parti de la superposition pour être à la fois des magasins de données « 1 » et « 0 » ?

Encore plus loin, et si vous pouviez prendre ces bits quantiques et tirer parti de l’intrication pour faire fonctionner tous les bits multi-états pour résoudre des problèmes de calcul exigeants ?

Vous créeriez théoriquement une machine avec une telle puissance de calcul que même les superordinateurs les plus avancés d’aujourd’hui ressembleraient à ceux de l’âge de pierre.

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui.

Google a construit un ordinateur quantique qui a résolu un calcul mathématique – qui a pris 10 000 ans au Sommet d’IBM, le supercalculateur classique le plus avancé au monde – en seulement 200 secondes. Cela signifie que l’ordinateur quantique de Google est sur 158 millions de fois plus rapide que le supercalculateur le plus rapide du monde.

Ce n’est pas une hyperbole. C’est un vrai nombre.

Imaginez les possibilités si nous pouvions créer un nouvel ensemble d’ordinateurs quantiques 158 millions de fois plus rapides que les ordinateurs les plus rapides d’aujourd’hui.

Nous aurions enfin le niveau d’IA que vous voyez dans les films. En effet, la plus grande limitation de l’IA aujourd’hui est la robustesse des algorithmes d’apprentissage automatique, qui sont limités par la capacité de supercalcul. Développez cette capacité et vous obtenez des algorithmes d’apprentissage automatique infiniment améliorés et une IA infiniment plus intelligente.

Nous pourrions éradiquer la maladie. Nous avons déjà des outils comme l’édition de gènes, mais l’efficacité de l’édition de gènes repose sur la robustesse de la capacité informatique sous-jacente pour identifier, cibler, insérer, couper et réparer les gènes. Insérez une capacité de calcul quantique, et tout cela se passe sans erreur en quelques secondes, ce qui nous permet de vraiment réparer n’importe quoi sur n’importe qui.

Nous pourrions enfin avoir ce véhicule électrique d’un million de kilomètres. Nous ne pouvons améliorer les batteries que si nous pouvons les tester, et nous ne pouvons pas trop les tester dans le monde réel. Par conséquent, la clé pour déverrouiller une batterie d’un million de kilomètres réside dans la simulation cellulaire, et la rapidité et l’efficacité de la simulation cellulaire reposent sur la robustesse de la capacité de calcul sous-jacente. Augmentez cette capacité 158 millions de fois et la simulation cellulaire se produira 158 millions de fois plus rapidement.

Les applications ici sont vraiment infinies.

Et c’est pourquoi le Boston Consulting Group pense que l’informatique quantique sera la prochaine industrie de mille milliards de dollars.

Je ne pourrais pas être plus d’accord. Au cours des deux prochaines décennies, l’informatique quantique va tout changer sur tout.

Écoutez-moi bien. Le prochain grand gagnant du marché boursier sera une entreprise d’informatique quantique.

Et je pense que j’ai trouvé ce stock très…

C’est une petite entreprise dont personne ne parle aujourd’hui, mais qui est à la pointe de la création de la technologie d’informatique quantique la plus transformatrice au monde. Au cours de la prochaine décennie, cette action a tout ce qu’il faut pour devenir peut-être le plus grand gagnant que le marché boursier ait jamais connu…

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

