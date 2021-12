L’infra de l’Uttar Pradesh sur l’autoroute

L’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) a attribué 55,40 hectares de terres à 19 entreprises. (Photo d’archive : IE)

Par Gopal Goswami

Auparavant classé comme les États de Bimaru, l’Uttar Pradesh représente désormais la part du lion de l’économie. L’Uttar Pradesh est le fer de lance du rallye. Le taux de croissance actuel de l’Inde comprend une quantité importante d’UP. UP acquiert tous les boosters nécessaires afin de se débarrasser de l’étiquette de l’État de Bimaru et, finalement, d’atteindre la scène nationale. UP acquiert maintenant la plupart des investissements internationaux et locaux en raison de l’infrastructure de l’État ces dernières années. Des autoroutes nationales aux autoroutes, UP établit de nouvelles normes et brise les anciennes. Avec son infrastructure supérieure et sa main-d’œuvre à faible coût, UP peut apporter des miracles à l’État. Cet État enclavé va bénéficier de manière significative du réseau d’autoroutes à grande vitesse et d’aéroports qu’il a construit ces derniers temps.

Considérez les réseaux routiers et aériens de l’État.

L’Uttar Pradesh possède un réseau routier de 800 kilomètres de long qui a été construit au cours des 1,5 décennies précédentes. Avec l’achèvement récent de l’autoroute Purvanchal, l’État représente désormais 28 % du réseau autoroutier du pays. Bientôt, les autoroutes reliant Bundelkhand et Gorakhpur seront ajoutées à ce décompte, donnant à UP un immense réseau d’autoroutes de 1200 kilomètres de long. Alors que les gouvernements précédents n’avaient construit que deux autoroutes en dix ans (2007-2017), l’autoroute Yamuna et l’autoroute Lucknow-Agra, le gouvernement Yogi a achevé l’autoroute Purvanchal et est en passe d’achever les autoroutes de liaison Bundelkhand et Gorakhpur d’ici le milieu. de 2022, d’ici cinq ans.

L’autoroute Purvanchal a été conceptualisée par l’administration d’Akhilesh en 2016, mais des appels d’offres ont été lancés sans acquisition de terrain, et le projet n’a donc jamais vu le jour pendant le mandat du gouvernement d’Akhilesh. Après avoir acquis des terres à partir de zéro, le gouvernement Yogi a annulé les anciennes offres et les a invités à nouveau. De plus, le gouvernement Yogi a corrigé le rapport de projet détaillé (DPR) défectueux du gouvernement d’Akhilesh et a permis aux contribuables d’économiser près de 3000 crores grâce à l’optimisation des itinéraires. Le gouvernement Yogi a terminé la route express en un temps record de 40 mois.

L’autoroute Purvanchal est une route spécialement construite pour les atterrissages d’urgence des avions de chasse. Cette autoroute servira également de vecteur pour le développement de pôles industriels sur toute sa longueur. À travers les autoroutes Agra-Lucknow et Yamuna, cette autoroute relie l’est de l’Uttar Pradesh à la capitale de l’État de Lucknow et à la région de la RCN. Cette initiative contribuera de manière significative à la croissance économique de l’UP de l’Est. La route Bundelkhand Express, longue de 296 kilomètres, relierait Chitrakut et Etawah. Il fournira un lien entre Agra et Lucknow.

Cette autoroute à quatre voies est en cours de construction à un coût d’environ Rs 14 000 crore et reliera Bundelkhand à la région de la capitale nationale. Au cours des 6 à 7 dernières décennies, le Bundelkhand est resté appauvri en termes d’infrastructures et d’industrialisation.

Maintenant, cette autoroute se connecte au corridor industriel de défense UP. Une partie importante du corridor, y compris deux nœuds – Jhansi et Chitrakoot – est située à Bundelkhand. Cette autoroute, dont la construction a commencé en 2020 et est maintenant achevée à plus de 75 %, devrait être ouverte au public en 2022. L’autoroute Ganga a été initialement proposée par l’ancien ministre en chef Mayawati, mais a été bloquée devant les tribunaux en raison de préoccupations environnementales. La haute cour d’Allahabad a abandonné ce projet en raison de sa proximité avec les rives du Gange.

Le gouvernement Yogi a reconfiguré le projet, le gardant à l’écart des rives du fleuve tout en étant proche des grandes villes et des quartiers généraux du district. La première phase de cette autoroute relierait Meerut à Prayagraj, sur une distance de 594 kilomètres ; la deuxième phase reliera Tigri à la frontière de l’Uttarakhand au nord et Prayagraj à Ballia à l’est. Une fois achevée, cette autoroute longue de 594 kilomètres sera la plus longue du pays. Il reliera les districts de Meerut, Hapur, Bulandshahr, Amroha, Sambha, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Rae Bareli, Pratapgarh et Prayagraj.

L’acquisition du terrain est presque terminée et la pose de la première pierre est prévue pour le mois à venir. Une autoroute de 91 kilomètres de long est en cours de développement entre Azamgarh et Gorakhpur. Cette autoroute relierait Gorakhpur et la région adjacente de Tarai à l’autoroute Purvanchal, reliant ainsi la région à Lucknow et à la capitale nationale via le réseau d’autoroutes. Selon des sources gouvernementales, près de 35 % du travail a été fait. Le Premier ministre Modi a toujours insisté sur la nécessité d’une connectivité aérienne. Les programmes phares de PM Modi tels que UDAN et NABH (Nextgen Airports of Bharat) prévoient de rendre les voyages aériens abordables.

Alors que 74 aéroports ont été construits au cours des 67 années précédant la nomination de Modi en 2014, 62 nouveaux aéroports ont été construits au cours des sept années précédentes. Le pays compte maintenant environ 136 aéroports opérationnels et l’objectif du gouvernement central est d’augmenter ce nombre à 220 d’ici 2025. UP a construit 15 aéroports au cours des dernières années et a porté son nombre d’aéroports opérationnels à 20. En raison de l’attention particulière du centre, La construction de l’aéroport d’Uttar Pradesh a reçu une importance considérable. L’aéroport international de Kushinagar a été inauguré par le Premier ministre Narendra Modi le 21 octobre 2021 et a été construit au coût de Rs 260 crore.

Bien que le gouvernement Mayawati ait conceptualisé l’initiative, il n’a pas été en mesure de la concrétiser sur le terrain. Cela fait désormais partie du circuit bouddhiste avec le vol inaugural des moines du Sri Lanka. Kushinagar est l’emplacement du Maha Nirwan de Gautam Buddh, et son établissement devrait améliorer le tourisme spirituel dans les pays bouddhistes d’Asie, notamment la Chine, le Japon, la Corée, le Sri Lanka, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. Le Premier ministre Modi a récemment posé la première pierre de l’aéroport international de Noida à Jewar. L’aéroport devrait ouvrir ses portes en 2024 et aura une capacité de 1,2 million de passagers par an. L’aéroport est idéalement situé à 42 kilomètres de l’aéroport IGI de Delhi, à 40 kilomètres du centre logistique multimodal de Dadri et à 50 kilomètres du corridor de la Défense. Il servirait de stimulant pour l’investissement, le développement de l’industrie et la création d’emplois.

Outre l’expansion des infrastructures physiques, le gouvernement de l’Uttar Pradesh accorde une grande importance aux infrastructures sociales et culturelles. En 2019, le public a pu visiter une installation AIIMS à Gorakhpur dont le Premier ministre Modi a posé la première pierre en 2016. Plus de 30 lakh de résidents ruraux ont eu accès à l’eau potable au cours des deux dernières années, et presque chaque hameau a maintenant Puissance. L’État est également engagé dans le développement des infrastructures culturelles et spirituelles. Ayodhya s’est hissée au sommet des destinations touristiques spirituelles du monde, et avec l’achèvement du Mandir du Grand Bhagwan Ram, Ayodhya deviendra la prochaine grande chose à l’avenir. L’État abrite le lieu de naissance de Bhagwan Ram et de Krishna, ainsi que le lieu de repos ultime de Bhagwan Buddh, ce qui en fait un élément vital des circuits ramayan et bouddhiste.

Le projet Kashi Vishwanath Dham de Rs 700 crore à Varanasi est l’une des principales initiatives de PM Modi. Il a l’intention d’agrandir et d’étendre le campus du temple Kashi Vishwanath, ainsi que de construire des installations le long du couloir qui relie les Mandirs au Manikarnika Ganga Ghat. PM Modi prévoit de lancer le projet le mois prochain, après qu’environ 90 % de la construction soit achevée. En conséquence, il a été démontré qu’un leadership compétent peut transformer un État de Bimaru en proie à des mafias et une loi et un ordre laxistes en l’un des États les plus vivants et les plus prospères de l’Inde.

Avec un produit intérieur brut (GSDP) de 17 lakh crores, l’Uttar Pradesh a dépassé le Pendjab pour devenir la deuxième économie du pays, contre sa sixième place précédente. De plus, l’État se classe au deuxième rang en termes de facilité de faire des affaires et son revenu par habitant a presque quadruplé entre 2017 et 2018. Avec une population de 20 crores, il est essentiel que le développement progresse rapidement afin de réaliser l’aspiration de cette population à vivre dans la sécurité et la dignité, quelque chose qu’ils n’ont jamais connu au cours des 6,5 décennies qui ont suivi l’indépendance. Parmi tous les États, UP est un gagnant clair.

(L’auteur est chercheur à NIT Surat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

