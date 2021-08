L’infrastructure américaine Bill Drama n’était qu’une bosse pour le prix BTC Crypto new media

in

La nervosité causée par les discussions en cours sur le projet de loi américain sur les infrastructures ne semble pas du tout avoir affecté les commerçants de Bitcoin.

Bitcoin est resté solide au-dessus de la barrière psychologique de 45 000 $ alors que les taureaux Bitcoin se sont battus il y a quelques heures. Le Sénat américain n’est pas parvenu à un accord sur une série d’amendements qui excluraient les fournisseurs de services de crypto-monnaie décentralisés – tels que les portefeuilles, les mineurs et les protocoles DeFi – d’être considérés comme des “courtiers”. Au lieu de cela, le Sénat a adopté un projet de loi qui, dans les conditions actuelles, pourrait rendre pratiquement impossible le développement de l’industrie de la cryptographie dans le pays.

Un sénateur a écrasé Bitcoin, mais la baisse n’a pas duré

Ce résultat malheureux est dû à l’entêtement du sénateur Richard Shelby, qui a pris sur lui de bloquer les efforts visant à mettre en œuvre des changements favorables à l’industrie de la crypto-monnaie après que le Sénat n’ait pas accepté de soutenir sa proposition d’augmenter les dépenses militaires. Comme le dit Robert Leshner, fondateur du DeFi protocol Compound :

L’amendement Warner, Toomey, Sinema, Lummis aurait protégé l’innovation numérique en Amérique et aurait bénéficié d’un large soutien bipartite et administratif. Malheureusement, le sénateur Shelby s’est opposé aux communications unifiées et a, à lui seul, mis en péril une industrie critique et en croissance. Change son esprit. – Robert Leshner (@rleshner) 9 août 2021

Quelques minutes seulement après que cette décision soit devenue publique, Bitcoin a réagi comme prévu. Un mini-crash de près de 3,4% en moins d’une heure a fait passer le bitcoin de 46200 $ à un minimum de 44 900 $.

Mais depuis ce point, le bitcoin n’a fait que récupérer, réussissant à clôturer la bougie quotidienne à 46253, en hausse de 5,61 % par rapport à la veille, surpassant toute autre période de 24 heures depuis le 27 juillet, alors qu’il était en hausse de 5,9 %.

Prix ​​du Bitcoin, chandeliers quotidiens. Image: Tradingview

La tendance semble toujours haussière. La reprise est presque parabolique, et les prix ont réussi à rester au-dessus de l’EMA 200. La croix d’or montre également un sentiment haussier clair à court terme.

L’indice Crypto Fear & Greed développé par Alternative.me montre que le marché est actuellement dans un état de cupidité. En fait, le sentiment est tellement haussier qu’il ressemble à l’état dans lequel se trouvaient les marchés pendant le Bitcoin ATH.

Indice de la peur et de la cupidité cryptographiques. Image : Alternative.me

L’avenir ne s’écrit pas

Qu’est-ce que tout cela signifie? En théorie, les marchés fonctionnent avec un état d’esprit avant-gardiste. Cela signifie que les traders essaient de prendre leurs décisions en fonction de ce qu’ils considèrent comme le scénario futur le plus probable. Cependant, la crypto est toujours une arène très volatile et nouvelle et le sentiment du marché semble être d’une extrême importance pour les swing-traders.

Même s’il est désormais extrêmement difficile de gagner, la bataille n’est pas terminée et de nombreux législateurs ne sont pas prêts à baisser les bras. L’industrie du Bitcoin fait sûrement du lobbying jusqu’au dernier moment, en attendant un miracle, mais à en juger par ce que les indicateurs montrent en ce moment, les commerçants de Bitcoin sont imperturbables.

Fondamentalement, Bitcoin n’a pas changé, et c’est probablement la façon la plus optimiste de voir les choses.

De plus, le fait que le gouvernement prenne la crypto si au sérieux est également un bon signe de la maturité de l’industrie. Selon Sam Trabucco, PDG d’Alameda Research, cela pourrait s’avérer bon pour Bitcoin et l’ensemble de l’écosystème crypto à long terme.

Je pense que c’est à cela que le marché réagit – l’idée que nous l’avons “fait” – et si la crypto reste aussi pertinente qu’elle l’a été (essentiellement, d’une manière qui n’est pas * vraiment mauvaise * sur le plan réglementaire, mais “neutre” me semble suffisant), je soupçonne que le marché continuera de le faire. – Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) 9 août 2021

