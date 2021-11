L’infrastructure de Grid est prête à être cotée au NYSE grâce à une fusion de 3,3 milliards de dollars

Gridi Infrastructure, qui possède et exploite des installations d’extraction de bitcoins, va être cotée à la Bourse de New York par le biais d’une fusion avec Adit EdTech Acquisition Corp.

La valeur d’entreprise combinée des deux sociétés est de 3,3 milliards de dollars, selon une annonce mardi. Griid, basée à Cincinnati, possède trois installations aux États-Unis et vise à avoir une capacité minière de 734 mégawatts opérationnelle d’ici 2023. L’entité nouvellement formée opérera sous le nom « Infrastructure GRIID Inc. » et cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier « GRDI ».

