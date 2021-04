L’infrastructure est l’épine dorsale du pays: Shashank Agarwal, MD, Salasar Techno Engineering Ltd

L’unité de fabrication est répartie sur 60 000 mètres carrés pour fournir une fabrication en acier de construction lourde pour les ponts, les centrales électriques, les usines de traitement, les immeubles de grande hauteur, les bâtiments PEB, les entrepôts, les hangars d’aéroport et les stations de métro.

Ces derniers temps, l’Inde a connu un rythme élevé de développement des infrastructures. Des chemins de fer aux autoroutes, de nouveaux records se créent et les partenaires et fournisseurs privés jouent un rôle majeur dans la réalisation de cet exploit. La technologie Salasar élargit sa gamme de produits et de services pour répondre aux besoins infrastructurels d’un pays en développement rapide. En conversation avec Financial Express Online, Shashank Agarwal, MD, Salasar Techno Engineering Ltd. parle de ses projets d’infrastructure et de ses plans futurs. Extraits

Pouvez-vous s’il vous plaît partager les détails de vos projets ferroviaires en cours?

À l’heure actuelle, il y a plusieurs projets en cours, la division de Delhi du chemin de fer du Nord sous l’aile de construction électrique est l’un des projets majeurs, avec la route Ghaziabad sur le pont à Dhobi Ghat au lieu de L-Xing. Les travaux d’électrification à Patel Nagar, la rénovation de la cour des stations Pratapgharh et Janghai dans la division de Lucknow et la rénovation des dépôts d’Ajronda et de Sarita Vihar sont quelques-uns de nos projets prémédités.

Quels sont vos projets d’expansion pour cette année?

Nous établissons une usine de fabrication d’acier de charpente lourde avec des techniques modernes. Bien que l’expansion de la capacité de fabrication soit déjà en cours alors que nous sommes sur le point de commencer la production dans notre nouvelle usine de fabrication dédiée à l’acier de construction lourd. Cette nouvelle verticale fera de la fabrication de charpentes métalliques lourdes pour les ponts, les centrales électriques, les usines de traitement, les immeubles de grande hauteur, les bâtiments PEB, les entrepôts, les hangars d’aéroport, les stations de métro. Nous prévoyons également de nous développer dans le secteur EPC de cette verticale de fabrication.

Quelle inclusion de nouvelles technologies a lieu de votre côté pour les projets à venir?

Depuis de nombreuses années, la robotique et la mécanisation sont engagées par les fabricants pour augmenter l’efficacité et diminuer les coûts de production par unité. Avec l’aide des technologies de pointe, nous avons mis au point la machine de découpe plasma CNC automatisée Multi torch, la machine à souder Corimpex (Italie} avancée à deux fils des deux côtés, la perceuse CNC à 7 axes, la machine de grenaillage et de peinture automatisée pour multi- schéma de peinture de manteau, et bien d’autres.

Y a-t-il eu des investissements majeurs et des rapprochements au cours de la dernière année?

Les principaux investissements et amarrages comprennent le chemin de fer du Nord, Delhi – Conception, fourniture, montage, test et mise en service pour l’électrification aérienne et l’installation de sous-stations à Delhi et Lucknow. Valeur cumulative de 27,9Cr. En outre, l’installation DMRC des équipements aériens flexibles et du système SCADA vaut 23,9 Cr et Western Railway, Vadodra – Conception, fourniture, montage, tests et mise en service pour l’électrification aérienne à Vadodra d’une valeur de 16,7 Cr – Consortium avec REW.

Dites-nous en plus sur votre unité nouvellement lancée

L’unité de fabrication est répartie sur 60 000 mètres carrés pour fournir une fabrication en acier de construction lourde pour les ponts, les centrales électriques, les usines de traitement, les immeubles de grande hauteur, les bâtiments PEB, les entrepôts, les hangars d’aéroport et les stations de métro. L’installation visera à fournir des solutions à 360 degrés pour les structures en acier lourd, à partir de la conception conceptuelle / structurelle jusqu’à la fabrication, la fourniture, le montage et la remise aux utilisateurs finaux.

Que pensez-vous du rythme rapide du développement des infrastructures dans le pays et du rôle du secteur privé dans ce pays?

Les infrastructures se développent à un bon rythme, et la récente augmentation des dépenses en capital de la part du gouvernement crée un précédent positif. L’infrastructure est l’épine dorsale du pays car la circulation des personnes, des biens et des matériaux en dépend. De meilleurs réseaux routiers et ferroviaires (composés de survols et de ponts, etc.) signifient un meilleur transport des ressources, une amélioration de la logistique pour toutes les entreprises, ce qui à son tour stimule le développement, ce qui en fait un cycle de croissance exponentiel. Les entreprises privées jouent un rôle important dans cette évolution. Alors que le gouvernement doit répartir la charge de travail pour suivre le rythme, les entreprises privées prennent le relais et exécutent les projets rapidement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.