L’Infrastructure indienne continue de se déplacer sur une piste croissante

Outre le renforcement du réseau ferroviaire, le pays mise sur le développement du réseau universel en allouant ses ressources à la construction de nouvelles routes.

Par Shashank Agarwal,



Le secteur des infrastructures est la pierre angulaire de la nation. Étant l’un des secteurs les plus résilients, il joue un rôle crucial dans l’accélération du développement global de l’Inde, stimulant ainsi sa croissance économique. L’augmentation des dépenses publiques sur des projets à plus grande échelle renforce la compétitivité de l’Inde à travers le monde. Selon le rapport sur le secteur indien des infrastructures en Inde, l’Inde prévoit de dépenser 1 400 milliards de dollars américains en infrastructures entre 2019 et 2023, ce qui devrait stimuler la croissance expansive du secteur.

Le secteur indien des infrastructures a toujours affiché une croissance remarquable, même pendant une période cruciale comme la pandémie de COVID-19. De plus, pendant le processus de déverrouillage du verrouillage, les infrastructures et la construction ont été la première activité économique à reprendre dans le pays. L’énergie propre et les initiatives vertes pour le développement des infrastructures ont donné une impulsion bien nécessaire à la croissance du secteur. De plus, l’intégration des dernières technologies et le concept de construction de villes intelligentes contribuent continuellement au développement futuriste des infrastructures dans le pays.

L’avancement du développement des infrastructures donne également un élan aux investissements en Inde. Selon les estimations du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), les IDE dans le secteur du développement de la construction et de la construction se sont élevés à 25,78 milliards de dollars et 17,22 milliards de dollars, respectivement, entre la période avril 2000 et septembre 2020. à partir de là, l’Inde est passée du besoin d’aide étrangère à celui d’aider d’autres pays à développer leurs infrastructures. La nation a investi massivement dans des projets d’infrastructure dans des pays comme le Népal et l’Afghanistan pour la construction de centrales hydroélectriques, de barrages et d’écoles.

Initiatives gouvernementales

Le secteur indien des infrastructures a un effet multiplicateur sur plusieurs autres secteurs. L’Inde devrait devenir le 3e plus grand marché de la construction au monde d’ici 2022. En outre, pour renforcer le secteur, le gouvernement a annoncé plusieurs initiatives visant à avoir un impact remarquable sur les infrastructures du pays. Compte tenu du scénario actuel du pays, le gouvernement a annoncé son intention d’allouer Rs. 233 083 crore (32,02 milliards de dollars US) pour donner une impulsion massive au secteur et améliorer les infrastructures de transport. Des entreprises privées au gouvernement, les parties prenantes dirigent le secteur pour lui donner un avantage. L’annonce de la création de la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement (NaBFID) en mars 2021 s’avère également bénéfique pour le financement sans faille des projets d’infrastructure en Inde. En conséquence, une conclusion efficace sera donnée à un grand nombre de projets d’infrastructure. En outre, le programme Mega Investment Textiles Parks (MITRA) a été lancé pour établir des infrastructures de classe mondiale dans le secteur textile et établir sept parcs textiles sur trois ans.

Dynamiser les infrastructures ferroviaires

Le réseau ferroviaire indien subit une transformation dynamique pour soutenir les mouvements de fret. Le ministère des Chemins de fer indiens a annoncé la mise en place de corridors de fret dédiés à l’ouest et à l’est afin de créer des opérations de fret de classe mondiale dans le pays. Le Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) impliquera la construction d’une ligne de fret de 1483 km pour relier Dadri, Delhi et Navi Mumbai. Tandis que le corridor de fret dédié à l’Est (EDFC) impliquera la construction d’une ligne de fret de 1839 km de long reliant le Pendjab au Bengale occidental. Outre les lignes de chemin de fer, le ministère des Chemins de fer indiens a également annoncé la modernisation des gares dans le cadre du programme de gares « Adarsh ». L’amélioration de la façade du bâtiment de la gare, de la surface du quai, de la zone d’attente et des salles de retraite, des passerelles piétonnes et des ascenseurs et escaliers mécaniques contribuera à une modernisation massive des chemins de fer indiens.

Développer le réseau routier

Outre le renforcement du réseau ferroviaire, le pays mise sur le développement du réseau universel en allouant ses ressources à la construction de nouvelles routes. Pour optimiser les mouvements de fret et de passagers, le gouvernement a lancé Bharatmala Pariyojana – un nouveau programme-cadre pour le secteur des autoroutes. Il comble les lacunes en matière d’infrastructures critiques grâce à un développement universel impliquant la construction de corridors économiques, de corridors inter-couloirs et de routes de desserte, l’amélioration de l’efficacité des corridors nationaux, des routes de connectivité frontalières et internationales, des routes de connectivité côtières et portuaires et des autoroutes vertes. De plus, l’accent sera mis davantage sur l’utilisation de la technologie et de la planification scientifique pour la surveillance et la gestion des actifs.

En outre, la construction de nouvelles autoroutes et l’expansion des autoroutes existantes est un mode non conventionnel majeur pour assurer une infrastructure routière sans faille. Récemment, l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI) a également fixé le calendrier de 23 nouvelles autoroutes pour les préparer d’ici 2023. Cela ne peut être mis en œuvre que s’il y a un flux de trésorerie régulier dans le secteur. Pour garantir cela, les plans de NHAI visant à mettre en place des véhicules à usage spécial (SPV) pour l’autoroute Delhi-Mumbai offriront la possibilité de réduire les délais et les risques de la construction.

Conclusion

Les développements dans le secteur des infrastructures en Inde sont passionnants. De plus, la trajectoire de croissance ascendante de l’espace dépeint le développement durable du pays. Si la feuille de route proposée est mise en œuvre à temps et avec zèle, le secteur deviendra l’un des plus prometteurs pour l’économie indienne.

(L’auteur est directeur général de Salasar Techno Engineering. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.