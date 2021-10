Lingard conclut l’explication de l’échange de ligne de touche avec les fans de Man Utd avec la « fin de »

Jesse Lingard a expliqué son échange sur la ligne de touche avec les fans de Manchester United lors de la défaite 5-0 à domicile dimanche contre Liverpool.

Les fans de United ont hué les hôtes à la mi-temps alors que Liverpool menait déjà 4-0. Des centaines ont décidé de quitter Old Trafford, mais la majorité a choisi de rester et de prolonger leur agonie. Et Lingard était la cible malavisée de certains fans de United alors qu’il s’échauffait près du tunnel.

Lingard, qui n’a pas encore commencé un match en Premier League cette saison, était un remplaçant inutilisé dimanche.

Les fans en colère ont quand même dit au joueur de 28 ans de « travailler plus dur » pendant la défaite.

Lingard, Paul Pogba et Diogo Dalot s’échauffaient en première mi-temps lorsque le premier a été crié par les fans de United.

Le milieu de terrain s’est tourné vers eux et leur a répondu : « Je ne suis même pas sur le terrain !

Et après le match, Lingard a clarifié exactement ce qui avait été dit. S’exprimant sur Twitter, il a déclaré : « Ce n’était pas de l’abus !

« Il a dit : ‘travaillez plus dur’ comme si je ne le faisais pas déjà jour après jour ! Et j’ai dit: ‘Je ne suis même pas sur le terrain.’ Fin de!! »

pic.twitter.com/QcgPACY1WS – Pogbarian_8 (@Mutie_8) 24 octobre 2021

Coéquipier Luc Shaw devant après la défaite et a déclaré à Stadium Astro : « Pas assez bon. Je sais bien sûr que c’est un sport d’équipe, mais en tant qu’individus, nous devons être responsables de certaines des performances.

«C’est pourquoi je suis ici maintenant, je ne me cache pas là-dedans et je ne parle pas, je suis sorti et je dirai que je n’étais pas assez bon. Bien sûr, je parle au nom de moi-même, pas de l’équipe.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Luke Shaw fait face

« Je suis responsable de ma performance, ce n’était pas assez bon. Je ne suis pas ici pour parler de l’équipe, nous savons que nous pouvons être meilleurs mais pour moi, je dois aussi être meilleur qu’aujourd’hui.

« C’est pourquoi je suis venu ici, te parler et te dire comment c’est. C’est nous-mêmes que nous devons d’abord et avant tout regarder dans le miroir. Faisons-nous tout bien et nous préparons-nous bien pour les jeux et nous-mêmes ?

«Nous avons la tactique et la façon dont le manager veut que nous jouions. Parfois, nous sommes trop faciles à affronter.

« Vous regardez le premier but, il ne peut pas être possible qu’ils puissent en avoir trois dans les cinq premières minutes. Nous devons être plus compacts, nous devons être meilleurs.

« Ce résultat arrivait », a ajouté Shaw. « Dans les matchs passés où nous avons gagné, nous n’avons pas été à notre meilleur niveau. Nous avons senti qu’à l’intérieur du vestiaire et aujourd’hui, nous devons réfléchir et nous devons passer à autre chose parce que ça fait mal. »

LIRE LA SUITE: Ole Gunnar Solskjaer a trois matchs pour sauver son emploi à Manchester United, selon un ancien coéquipier