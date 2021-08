Lingard fait allusion à de nouvelles cibles de Man Utd après avoir attisé la tempête West Ham

in

Le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, dit qu’il veut montrer la même cohérence qu’il a fait en prêt à West Ham, quel que soit son avenir.

Le joueur de 28 ans est sur le point de se lancer dans ce qu’il espère être sa meilleure saison dans un certain temps. Après des difficultés pour le match à Old Trafford, il a décidé de déménager à Londres en prêt en janvier. Sa décision s’est avérée être la bonne, Lingard marquant neuf buts et aidant cinq autres en 16 matchs de Premier League.

Une telle forme lui a également valu un rappel en Angleterre, bien qu’il n’ait pas fait la coupe finale de l’Euro 2020.

Pourtant, il espère démarrer cette saison et, après réflexion, estime que sa décision de partir a été l’une des meilleures de sa carrière.

“Ce fût un agréable moment. C’était comme appuyer sur le bouton d’actualisation », a déclaré Lingard sur le site officiel de United.

«J’étais toujours prêt à frapper le sol en courant et j’étais toujours en forme et prêt à jouer.

« J’ai joué tous les matchs depuis que je suis arrivé là-bas et quand vous jouez une série de matchs comme ça, vous avez un peu confiance en vous.

«Bien sûr, les buts sont venus et les passes décisives aussi. West Ham a été génial avec moi : l’équipe, le staff, le club. Ils m’ont aidé à arriver là où je suis, mais cela m’a aussi demandé beaucoup de travail acharné. »

Le patron de West Ham David Moyes a rendu public son désir de signer Lingard sur un accord permanent.

Cela ressemble actuellement à la meilleure option pour le temps de jeu du joueur ; Donny van de Beek n’a pas encore fait sa marque au milieu de la forme de Bruno Fernandes.

Plus loin, Jadon Sancho a rejoint les rangs d’Ole Gunnar Solskjaer pour 73 millions de livres sterling.

Pourtant, Solskjaer a insisté le mois dernier que Lingard pourrait jouer un rôle clé dans son équipe. Dans tous les cas, l’attaquant veut de la régularité dans ses performances.

Lingard veut la cohérence de Man Utd

Interrogé sur son rappel international alors qu’il était avec les Hammers, il a déclaré: «À l’époque, [one goal] était évidemment de faire les internationaux de mars.

« Buts, passes décisives, éliminations, tirs. Pour être productif à chaque match et garder cette cohérence.

« La régularité est définitivement une chose principale. Lorsque vous jouez au football régulier, vous devez garder cette cohérence et continuer à marquer, ou essayer d’affecter le jeu d’une manière différente si vous ne marquez pas ou n’aidez pas.

Lingard a participé à la pré-saison pour United, marquant lors d’une défaite 4-2 contre les Queens Park Rangers le mois dernier.

Il espère décrocher un rôle contre Everton samedi.

