Lingard met fin aux espoirs de l’accord avec Man Utd après l’émergence de toute la colère de la star

Jesse Lingard prépare son propre destin de transfert loin de Manchester United après qu’un rapport accablant ait révélé toute l’étendue de ses frustrations au cours des quatre derniers mois.

Après une période de prêt étincelante avec West Ham l’année dernière, Lingard devrait avoir le temps de briller au club parent Manchester United. En effet, l’insistance d’Ole Gunnar Solskjaer à garder l’ailier revitalisé malgré une offre de Hammers cet été était un bon signe pour ceux qui voulaient le voir réussir à Old Trafford.

Mais quatre mois plus tard, son retour à United n’a pas réussi à s’enflammer. Le joueur de 28 ans a bénéficié de 154 minutes d’action dérisoires toutes compétitions confondues. 72 minutes de cela sont venues de la Coupe EFL alors que Solskjaer faisait tourner son équipe.

Comme on pouvait s’y attendre, son manque d’action a suscité de nouvelles spéculations que Lingard se séparerait à nouveau de United. Son contrat expire l’été prochain. Cela signifie qu’une vente à prix réduit en janvier ou un transfert d’agent libre l’année prochaine sont des possibilités.

Pour sa part, United gardait espoir de convaincre Lingard de rédiger de nouveaux termes. Cependant, un rapport accablant du Daily Telegraph a révélé que Lingard avait anéanti les espoirs du club sur ce front.

Ils déclarent que les pourparlers sur un nouveau contrat se sont «effondrés». De plus, il est noté qu’il est peu probable qu’il change d’avis et semble déterminé à rompre les liens.

Il envisagerait de demander au club d’approuver un accord de prêt en janvier et ses représentants auraient déjà eu des entretiens avec un prétendant espagnol. Barcelone, l’Atletico Madrid et l’AC Milan en Serie A sont tous de la partie. On ne sait pas encore si West Ham tentera sa chance avec Lingard une deuxième fois.

La frustration de Lingard est alimentée par une série de faux pas de United au cours des quatre derniers mois.

Premièrement, il aurait été vexé d’avoir été négligé en faveur de Daniel James lors des deux premiers matches de la saison. Cela est arrivé à un moment où James était fortement lié à une sortie et a dûment rejoint Leeds United avant la fermeture de la fenêtre.

En outre, la première offre de contrat que Man Utd a déposée à Lingard aurait été inférieure à son salaire actuel. Lingard aurait ainsi été laissé « perplexe » par l’approche de United dans les discussions.

À sa consternation s’ajoute, comme on pouvait s’y attendre, son manque de temps de jeu régulier.

Cela s’est produit malgré les difficultés de ceux qui l’ont précédé dans l’ordre hiérarchique de Solskjaer – comme Jadon Sancho. La place de l’Angleterre à la Coupe du monde 2022 au Qatar étant assurée, Lingard craint que son manque de minutes ne le fasse rater son pays.

Tout cela combiné a abouti à la fin des négociations contractuelles. Une sortie – en janvier ou en été – semble désormais inévitable.

Le duo de Man Utd et la star marginale de Man City – les objectifs de transfert idéaux de Newcastle en janvier

Solskjaer pressenti pour une surprise printanière contre Watford

Pendant ce temps, Solskjaer pourrait créer une sélection surprise lorsque Man Utd affrontera Watford samedi après avoir été « impressionné » par ce qu’il a vu à l’entraînement pendant la pause internationale, selon un rapport.

La pression s’est intensifiée sur le Norvégien ces dernières semaines. Mais tandis que Solskjaer reste aux commandes, son seul objectif sera le prochain match à venir. Et selon le Mirror, Solskjaer pourrait créer une surprise dans son onze de départ pour le choc de samedi avec Watford.

Ils déclarent que le milieu de terrain Donny Van de Beek pourrait être en ligne pour son premier début de championnat de la saison. Le Néerlandais aurait « impressionné » Solskjaer et son équipe d’entraîneurs au cours de la semaine d’entraînement.

En conséquence, Van de Beek est «dans le cadre» pour commencer le concours aux dépens de Scott McTominay ou de Fred. Paul Pogba purgera le dernier match de sa suspension suite à son carton rouge contre Liverpool.

Si le milieu de terrain est sélectionné dès le départ, ce sera son premier début de saison en championnat. Et à en juger par les acclamations sarcastiques de son apparition sur le banc contre City, les fans de United seront à bord si Solskjaer appelle.

De nombreux joueurs des Diables rouges peuvent également être heureux de voir Van de Beek commencer si l’on en croit le rapport du Daily Mail de la semaine dernière. Son manque de temps de jeu – avec Jesse Lingard – a été déclaré être un source de consternation dans les rangs des joueurs.

