Lingard offrira à West Ham un accord avec Man Utd malgré l’écran de fumée de Moyes

L’insistance de David Moyes sur le fait que West Ham a « déménagé » de Jesse Lingard peut être un simple écran de fumée après qu’un rapport a insisté sur le fait qu’un accord pour l’ailier de Manchester United est vraiment en cours.

L’avenir de Lingard est revenu à l’ordre du jour jeudi. UNE L’article du Telegraph a mis en évidence une série de faux pas perçus à la fois par Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer dans leur gestion de Lingard.

Le joueur de 28 ans a rarement joué ce mandat malgré la forme de sa vie lors d’un prêt avec les Hammers la saison dernière.

Ce n’était qu’un des nombreux problèmes que Lingard aurait avec les Diables rouges. Une offre de contrat lowball a également été détaillée, ainsi que sa perplexité quant à la sélection d’un joueur spécifique avant lui.

L’intérêt a ensuite émergé d’Europe avec l’Atletico Madrid, Barcelone et l’AC Milan, tous liés à un accord de prêt en janvier.

La position de West Ham sur le retour de Lingard à bord était inconnue malgré le rejet d’une offre permanente au cours de l’été.

Et les commentaires de Moyes vendredi ont suggéré les Hammers ne seraient impliqués dans aucune course aux transferts.

« C’est un joueur de Manchester United et je ne vais pas parler des joueurs d’autres clubs. Nous avons apprécié d’avoir Jesse et il a apporté une grande contribution à l’équipe, mais nous avons évolué », a-t-il déclaré via football.london.

Cependant, un rapport du Sun a suggéré que les commentaires des Écossais masquaient les véritables intentions de West Ham.

Ils déclarent que Lingard « semble être en route pour West Ham au cours de la nouvelle année ». Au programme, un transfert de « 10 millions de livres sterling ». Compte tenu de sa forme pétillante la saison dernière, une somme aussi modique représenterait une aubaine pour les Londoniens.

L’affirmation que le joueur lui-même s’est mobilisée pour conduire le mouvement ajoute encore plus de poids à l’histoire. Lingard aurait « déjà commencé à prendre des dispositions personnelles pour son retour permanent » à West Ham.

Lingard a ensuite attisé les incendies en republiant une vidéo de lui marquant pour West Ham sur son histoire Instagram.

Le plan Solskjaer pourrait-il inciter Lingard U-Turn?

Pendant ce temps, Solskjaer a étendu la branche d’olivier à Lingard dans un geste qui suggère qu’il garde l’espoir que l’ailier restera.

S’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi (via le Manchester Evening News), Solskjaer a abordé la situation du brassage.

Alors qu’il s’est distancié des plaintes de contrat de Lingard, il a doublé sa promesse antérieure d’augmenter ses minutes sur le terrain.

« Jesse s’entraîne très dur, très bien et il est prêt et disponible pour moi », a déclaré Solskjaer. « [Lingard is] déçu qu’il ne joue pas plus.

« En ce qui concerne les situations contractuelles et les pourparlers, je n’y ai pas été de très près. Pour moi, Jesse est toujours une grande partie de cette équipe et important et il donne de la qualité au groupe chaque jour. Chaque joueur veut jouer le plus possible, avec Jesse et tous mes joueurs.

« Ils travaillent très dur, je ne peux rien reprocher à l’attitude lorsqu’ils sont appelés. Jesse a bien fait quand il a joué pour nous et avec les matchs à venir, il va jouer un rôle.

