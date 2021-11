Lingard pense à West Ham avec l’avenir de Man United incertain, Tuchel sur le contrat Rudiger, De Bruyne a COVID, Arsenal veut plus d’Aubameyang plus les dernières rumeurs de transfert

talkSPORT vous apporte toutes les dernières nouvelles, points de vue et avis d’experts sur le football, ainsi que les meilleurs commentaires sur les matchs.

Le premier match est Leicester contre Chelsea, tandis que le premier match de Steven Gerrard en tant que patron d’Aston Villa est en direct à 15 heures et Liverpool contre Arsenal clôture un magnifique GameDay samedi.

Avant le retour des managers de Premier League, le pays a organisé des conférences de presse.

Thomas Tuchel a discuté de l’avenir des défenseurs de Chelsea Antonio Rudiger et Andreas Christensen, Pep Guardiola a subi un coup dur alors que Kevin De Bruyne est sorti avec COVID-19 et Arsenal veut plus de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.

C’est aussi Football Shirt Friday, alors rejoignez-nous et aidez-nous à collecter des fonds pour le Bobby Moore Fund ici, où vous pourriez gagner des prix importants.

