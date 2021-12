Lingard, Trippier et Alli pourraient tous être en mouvement … mais où ensuite pour Anthony Martial de Man United?

Avec Noël et la nouvelle année qui approchent à grands pas, tout comme les clubs et les joueurs de Premier League, le moulin à rumeurs de transfert est bel et bien ouvert aux affaires.

En règle générale, la fenêtre de transfert de janvier est notoirement lente lorsqu’il s’agit de transferts majeurs et de clubs qui dépensent de l’argent, mais il y a toujours la possibilité qu’un accord ou deux fassent la une des journaux.

Quelle est la prochaine étape pour Anthony Martial de Man United?

En janvier 2018, Liverpool a fait sauter la banque et laisser tomber 75 millions de livres sterling sur le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk; Fernando Torres a quitté Anfield pour Stamford Bridge et Chelsea en 2011, et n’oubliez pas que Juan Mata a échangé Londres contre Manchester lorsqu’il a rejoint Moyes’ United en 2014.

Avance rapide jusqu’en janvier 2022, et une multitude de nouveaux noms devraient quitter leurs clubs actuels et passer à de nouveaux pâturages.

Kieran Trippier, la paire défavorisée Jesse Lingard et Dele Alli, et bien d’autres, dont Anthony Martial de Manchester United, devraient susciter l’intérêt de toutes les parties de l’Europe.

Après un début de vie fulgurant à Old Trafford il y a six ans, la forme de Martial a été pour le moins incohérente, le Français tombant constamment en disgrâce auprès de différents managers de United.

Regardez la vidéo d’EDGE ci-dessous pour voir où Anthony Martial pourrait relancer sa carrière de bégaiement s’il doit quitter Old Trafford en janvier…

EDGE: Lingard, Trippier et Alli pourraient tous être en mouvement en janvier … mais quelle est la prochaine étape pour Anthony Martial de Manchester United?