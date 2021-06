L’ingénierie de la Formule 1 aide à créer un dispositif EPI pionnier

in

L’Université de Leicester et les ingénieurs de Formule 1 ont travaillé en tandem pour créer un système pionnier permettant au personnel médical de pouvoir communiquer tout en portant un équipement de protection individuelle (EPI) complet.

L’implication de la Formule 1 dans le processus s’est faite dans le cadre du « Projet Pitlane », auquel sept équipes basées au Royaume-Uni se sont inscrites en 2020 à but non lucratif pour aider à lutter contre Covid-19.

Le nouveau dispositif de communication, appelé MedicCom, permet aux médecins et aux infirmières de se parler clairement tout en portant un équipement de protection complet.

Ce système, qui se connecte via Bluetooth et peut être utilisé sur des haut-parleurs intelligents dans les hôpitaux, a été développé et testé avec succès par des universitaires de Leicester aux côtés d’ingénieurs de Formule 1 – leur collaboration accélérant le processus de fabrication de ce qui pourrait s’avérer salvateur. invention.

Comme il était possible que le personnel du NHS se fatigue et que ses mots se perdent dans la traduction tout en portant un EPI complet, la mise en œuvre du MedicCom devrait profiter aux médecins et aux patients, les équipes de Formule 1 jouant leur rôle dans le développement.

Tim Coats, professeur de médecine d’urgence et doyen associé pour la science des données cliniques à l’Université de Leicester, et consultant en médecine d’urgence aux hôpitaux de Leicester, a expliqué tous les avantages du nouveau système.

MedicCom crée un interphone pour l’équipe à l’intérieur d’une chambre d’isolement (demandé par @grade1view) par bluetooth vers un téléphone mobile + wifi vers un haut-parleur intelligent à l’extérieur de la chambre d’isolement. L’écouteur et le microphone de gorge permettent une conversation facile. @amazon @alexa99 #echodot @alexadevs pic.twitter.com/8AGIwUWdjY – Tim Coats (@TJCoats) 11 juin 2021

Le professeur Coats a déclaré dans un communiqué de presse: «Même si quelqu’un se tient à côté de vous, si vous portez un EPI de la tête aux pieds, vous devez crier pour pouvoir vous entendre.

« Non seulement c’est épuisant, mais nous savons que cela peut provoquer des erreurs de communication qui pourraient potentiellement nuire aux patients.

« Une bonne communication a un effet profondément positif sur les soins aux patients, et c’est pourquoi nous avons commencé à travailler sur une solution.

“Travailler avec les ingénieurs de F1 a été génial. Nous avons pu utiliser leur expertise en génie électrique de pointe et leurs installations de prototypage rapide pour produire en six mois un appareil qui prendrait normalement des années.

Bob Bell, conseiller stratégique d’Alpine faisait partie du processus de développement de MedicCom, ajoutant : « Le projet Pitlane a poursuivi le travail qu’il avait commencé pendant le défi du ventilateur, aidant cette fois l’Université de Leicester à développer un nouveau dispositif de Des cliniciens du NHS portant des EPI.

“Ce fut un plaisir de travailler à la fois avec l’Université et Innovate UK, et nous espérons que cela conduira à d’autres collaborations fructueuses.”

