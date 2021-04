«  L’ingénieur Carlos Sainz se rapprochera très bientôt de Charles Leclerc  »

Jenson Button a prédit un combat serré entre Carlos Sainz et Charles Leclerc, l’ancien «essentiellement ingénieur» assis dans la voiture SF21.

Sainz a rejoint Ferrari de McLaren pour un contrat initial de deux ans pour former la plus jeune formation de pilotes de Formule 1 de l’histoire de la Scuderia aux côtés de Charles Leclerc.

Beaucoup s’attendent à ce que Leclerc utilise sa plus grande expérience Ferrari pour prendre le meilleur sur son nouveau coéquipier cette saison et même s’il ne le fait pas, on s’attend également à ce que Sainz soit un pilote numéro deux pour soutenir Leclerc, quel que soit le nombre de fois que l’équipe. Le patron Mattia Binotto dit qu’il y a un statut égal.

Cependant, Button, le champion du monde 2009, a hâte de voir cette bataille de pilotes se développer au cours de la saison et pense que Sainz pourra en faire une compétition chaude une fois qu’il trouvera ses marques avec sa nouvelle équipe.

« Je pense que Carlos se rapprochera très bientôt de Leclerc », a déclaré Button via Sky F1.

«J’ai parlé aux ingénieurs de McLaren et ils m’ont dit que le pilote espagnol était essentiellement un ingénieur.

«Il a une approche très intelligente et travaille en étroite collaboration avec l’équipe pendant de nombreuses heures.

«C’est génial, bien sûr, car il ne laisse pas ses émotions l’emporter sur lui lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de la SF21.

«Il ne va pas au-dessus quand il conduit et nous l’avons vu tout au long du week-end à Bahreïn. C’est un gars formidable et Ferrari peut se vanter d’avoir une bonne paire de pilotes.

Seul Daniel Ricciardo a séparé les deux pilotes Ferrari lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, Leclerc terminant P6 et Sainz récoltant également des points en P8.

L’Espagnol a déjà reçu beaucoup d’éloges de la part de son nouveau patron Mattia Binotto, tandis que l’ancien pilote de McLaren lui-même a déclaré qu’il avait adopté une approche prudente sur le circuit international de Bahreïn parce qu’il était tellement déterminé à terminer sa première course aux couleurs de Ferrari.

