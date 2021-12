L’ingénieur en matériel Apple Car part pour le démarrage d’un taxi aérien

Le projet Car d’Apple a récemment perdu l’un de ses directeurs techniques, Michael Schwekutsch quittant l’entreprise pour rejoindre la startup de taxi aérien Archer Aviation.



Comme découvert par CNBC, Schwekutsch a mis à jour son profil LinkedIn pour noter qu’il a assumé le rôle de vice-président senior de l’ingénierie chez Archer. Archer est une société aérospatiale qui développe un avion tout électrique prenant en charge le décollage et l’atterrissage verticaux pour la navigation dans les villes.

Schwekutsch a rejoint le projet Apple Car pour la première fois en mars 2019, et il a occupé le poste de directeur principal de l’ingénierie au sein du groupe de projets spéciaux, alias l’équipe Apple Car‌. Avant cela, il était vice-président de l’ingénierie de Tesla.

Le développement automobile d’Apple a connu des changements de gestion continus au cours des dernières années. En septembre, le vice-président des projets spéciaux, Doug Field, a quitté Apple pour Ford après un passage de trois ans à la tête du développement d’‌Apple Car‌ aux côtés de Bob Mansfield et John Giannandrea.

Le chef de l’IA, John Giannandrea, supervise toujours le développement d’‌Apple Car‌, mais avec le départ de Field, Apple a récemment fait appel au chef d’Apple Watch, Kevin Lynch. Sous la direction de Lynch, le projet ‌Apple Car‌ avance, Apple visant à produire un véhicule électrique entièrement autonome. véhicule. Apple veut concevoir une voiture autonome qui ne nécessite pas d’intervention humaine, un objectif que les constructeurs automobiles n’ont pas encore atteint.

Apple prévoit de lancer une voiture autonome d’ici quatre ans avec un calendrier de lancement agressif vers 2025, mais il reste à voir si Apple pourra atteindre cet objectif.

