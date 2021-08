L’ingéniosité de la NASA atteint de nouveaux sommets, littéralement ! Mars Helicopter atteint une hauteur record lors de son 10e vol

L’ingéniosité avait été conçue pour n’entreprendre que quatre vols

Hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA : L’hélicoptère Mars Ingenuity de l’agence spatiale américaine NASA a effectué son vol le plus élevé à ce jour, qui était également le plus complexe à ce jour, car l’hélicoptère spatial a survolé la zone des crêtes levées de la planète rouge. Il s’agissait du dixième vol du vaisseau spatial, qui avait été envoyé par la NASA pour effectuer des vols autonomes de plus en plus difficiles afin de tester une nouvelle technologie. Au cours de ce vol, Ingenuity a parcouru une distance horizontale de 233 mètres ou environ 764 pieds et a atteint une altitude de 12 mètres ou 40 pieds dans un record. Maintenant, l’hélicoptère a parcouru collectivement une distance de plus d’un mile sur tous ses vols.

Ingenuity a effectué son dixième vol le 24 juillet et, selon la NASA, il s’agissait du plus complexe pour le vaisseau spatial puisque plusieurs manœuvres ont été effectuées par l’hélicoptère spatial au cours de ce vol. En dehors de cela, il a également traversé 10 points de cheminement distincts.

Lors de ce vol, l’hélicoptère a survolé la zone rocheuse de Raised Ridges dans le cratère Jezero, où le Perseverance Rover avait atterri avec Ingenuity attaché à son ventre en février plus tôt cette année. Raised Ridges se trouve au sud du point d’atterrissage de Perseverance, et Ingenuity a été envoyé pour explorer la zone par voie aérienne, car les scientifiques souhaitent envoyer Perseverance explorer cette zone dans le futur.

Ingenuity avait été conçu pour n’effectuer que quatre vols, mais a pu en effectuer plus du double depuis son premier décollage en avril, chaque vol devenant de plus en plus complexe. Le dixième vol a duré 165,4 secondes, soit à peu près une seconde de moins que son précédent record – Ingenuity a volé pendant 166,5 secondes lors de son neuvième vol effectué le 5 juillet. Ingenuity a volé de l’aérodrome F à l’aérodrome G lors du dixième vol. , et est maintenant stationné sur ce dernier aérodrome.

