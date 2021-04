L’ingrédient clé pour les courses de qualification Sprint est “moins de temps sur la piste”

Les nouveaux week-ends de course de qualification Sprint de Formule 1 produiront une action plus excitante car les équipes auront moins de temps pour se préparer, a déclaré le directeur de course Michael Masi.

La série a approuvé le nouveau format pour l’introduction plus tôt cette semaine. Silverstone accueillera le premier des trois week-ends de qualification Sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.

Sous le nouveau format, une séance de qualification normale aura lieu vendredi à la place de la deuxième pratique. Cela établira l’ordre de départ pour une course de 100 kilomètres samedi, qui aura lieu après une deuxième séance d’essais. Cette course de qualification Sprint décidera de la grille du Grand Prix.

Dans une année où les essais ont été réduits d’une heure à chaque course, les équipes perdront une heure supplémentaire de course pendant les week-ends de qualification sprint et n’auront que 60 minutes d’essais avant les qualifications vendredi. Masi a déclaré que c’était l’un des aspects les plus importants du nouveau format.

Les qualifications de sprint montrent que toutes les parties ont travaillé ensemble, déclare Masi. «Le nouveau format sera quelque chose d’un peu différent car il y aura moins de temps de piste pour les équipes avant les qualifications», a-t-il déclaré. «C’est donc un élément qui fera en sorte qu’une zone d’équipes ne sera peut-être pas aussi bien préparée ou raffinée qu’elles le seraient en qualifications normales.

«Et puis avoir cette excitation d’un départ de course de qualification Sprint samedi, ce que nous n’avons pas vu en Formule 1. Et puis la progression à partir de là vers le Grand Prix dimanche, je pense que nous ajouterons juste un élément différent. stratégiquement du côté des équipes en particulier. »

Masi a déclaré que le nouveau format était un exemple de la collaboration réussie de la FIA avec la Formule 1, les équipes et les pilotes. «La F1, la FIA, les équipes et les pilotes travaillent tous ensemble pour le bien de la Formule 1», a-t-il déclaré. «Cela se produit à chaque événement.»

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Un excellent exemple de cela a été la collaboration dans le développement des règlements de qualification de sprint”, a ajouté Masi. «C’est une initiative passionnante pour le sport d’essayer un format différent et nouveau et quelque chose sur lequel nous avons tous travaillé ensemble pour obtenir le meilleur résultat.

Hamilton n’était pas familier avec le nouveau format «J’ai vraiment hâte de voir le premier événement où les qualifications de sprint auront lieu juste pour voir un format complètement différent dans un monde de F1 et comment tout le monde s’y adapte.»

Cependant, Lewis Hamilton n’était pas familier avec les plans lorsqu’il a été interrogé à leur sujet hier. «Honnêtement, je ne sais pas vraiment grand-chose à ce sujet», a-t-il déclaré. «Je n’en sais vraiment rien.»

Le septuple champion a déjà fait appel à la F1 pour modifier sa structure d’événements sur différents sites. «J’ai toujours dit que nous devions avoir une sorte de format différent à certaines courses de l’année», a-t-il déclaré. «Il y a des pistes, en particulier des endroits comme Monaco par exemple, qui est beau mais ce n’est pas forcément une course passionnante.

«Donc j’aime qu’ils soient ouverts d’esprit, qu’ils apportent des changements, et je pense qu’à partir de ces week-ends expérimentaux, j’espère que le sport en apprendra beaucoup sur la façon dont nous pouvons déployer de meilleures courses à l’avenir.»

Le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a salué l’innovation de la F1, qui sera également utilisée au Grand Prix d’Italie et à une autre manche cette année.

«Nous sommes extrêmement heureux que les fans de Silverstone soient les premiers à expérimenter le format de qualification sprint de Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année», a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas vu un calendrier aussi important bouleversé dans le sport depuis des années et j’apprécie les efforts continus déployés par la Formule 1 et la FIA pour améliorer les divertissements sur la piste, donnant à nos spectateurs encore plus d’anticipation en juillet.»

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix du Portugal 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Portugal 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: