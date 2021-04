Lingua Franca planifie plus de magasins, de nouvelles catégories et des événements – WWD

Lingua Franca ajoute de nouvelles catégories, envisage d’ouvrir plus de magasins et se prépare à davantage de collaborations philanthropiques et d’événements communautaires.

Lancée en 2016, l’entreprise de cause s’est spécialisée dans un premier temps dans les pulls en cachemire brodés à la main. En juin, en plus d’un assortiment prêt-à-porter qui vient d’être lancé, des maillots de bain et de la décoration pour la maison seront également présentés aux acheteurs et à la presse. Alors que les modèles commerciaux traditionnels «n’ont pas été complètement jetés par la fenêtre», la plupart des entreprises repensent leur façon de faire des affaires, ce qui en fait «une période très excitante pour les marques» comme Lingua Franca, selon la fondatrice Rachelle Hruska. «Nous n’avons pas le fardeau d’une histoire de devoir produire et ensuite vendre à ce cycle. Nous lançons beaucoup de spaghettis sur le mur et voyons ce qui colle.

Grâce à sa sélection «Give a Damn», Lingua Franca a levé plus de 1,2 million de dollars pour divers efforts philanthropiques, principalement grâce à la vente de ses pulls, mais aussi à travers des collaborations. Les acheteurs peuvent voir en ligne en temps réel où va une partie des recettes. Une collaboration avec Birkenstock a profité à la Central Food Bank Kitchen, tandis qu’une autre avec MZ Wallace a aidé l’organisation She Should Run.

«En bref, nous sommes une marque. La réponse plus longue est que nous sommes une marque en pleine croissance qui se préoccupe de créer de belles choses, mais aussi de raconter des histoires, de s’engager avec notre communauté et de redonner au monde », a déclaré Hruska.

Lingua Franca prévoit de poursuivre ce travail en commençant à reverser les bénéfices de certains articles autres que des pulls, tels que des chutes de t-shirts ou des produits en dehors du prêt-à-porter. Hruska dit: «Nous sommes très engagés dans le travail philanthropique. Plus que tout, cela nous permet de rencontrer des gens vraiment intéressants, de dialoguer avec notre communauté et de raconter des histoires vraiment cool.

Le fondateur espère une augmentation de 20 à 25% des ventes grâce à la première baisse de prêt-à-porter, appelée «Yes Collection».

Le premier assortiment de prêt-à-porter a fait ses débuts mardi et comprend une chemise boutonnée avec une bordure brodée à la main; un polo; un haut à col noué; deux vestes; un cardigan et d’autres styles. Lingua Franca propose des articles en Ramie biodégradable, qui est fait de fibres naturelles, de restes de cachemire et de boutons Corroso. Le mois suivant, une collection d’imprimés en soie fera ses débuts, puis des maillots de bain un mois plus tard, qui comprendront également quelques couvertures et une pochette.

Lingua Franca a réduit la taille de la première collection de prêt-à-porter en raison de la pandémie et d’un effort pour être plus durable. En septembre, la société basée à New York présentera une présentation pour le printemps 2022.

Satisfait des ventes dans son emplacement de Palm Beach, qui a ouvert ses portes l’automne dernier, Lingua Franca prévoit d’en ouvrir deux autres cette année. Boston, San Francisco et Dallas sont envisagés. Conçue pour être plus que des endroits où faire du shopping, la société espère créer un sentiment de communauté en organisant des événements et des lancements de livres une fois la pandémie terminée. «J’espère qu’en septembre, nous ferons beaucoup plus de choses intéressantes qui impliquent de donner vie à notre marque et de développer et d’engager nos consommateurs. [base] indépendant de la vente de produit », a déclaré Hruska, refusant d’être plus précis.