L’inhalateur Holly Humberstone ajouté à la programmation du festival de lecture 2021

Inhaler, Holly Humberstone et d’autres ont été ajoutés à la programmation du Reading & Leeds Festival 2021, qui a lieu pendant le week-end férié d’août au Royaume-Uni.

De plus, Biffy Clyro a été annoncé pour remplacer Reines de l’âge de pierre au festival britannique emblématique. QOTSA devait co-titrer le dimanche de Reading et le vendredi de Leeds aux côtés de Liam Gallagher, mais a maintenant dû se retirer en raison de « des restrictions et de la logistique ». Biffy Clyro sera désormais la tête d’affiche du festival pour la troisième fois, déclarant aux fans : “Nous avons hâte de sortir et de jouer à nouveau pour vous tous après une année aussi difficile… Ça va f_k!”

Malgré l’annulation de QOTSA, d’autres noms internationaux restent au programme, notamment Post Malone, Madison Beer, Girl In Red, Fever 333 et Sigrid.

Les patrons de la scène musicale britannique appellent le gouvernement à autoriser des laissez-passer de « quarantaine culturelle », afin que les groupes et artistes internationaux puissent se produire lors de concerts et de festivals cet été sans avoir besoin de s’isoler à leur arrivée. S’adressant à NME plus tôt cette année, cependant, le patron de Reading & Leeds, Melvin Benn, a fait part de sa confiance dans les actes de l’étranger pouvant apparaître.

“Je ne peux pas commenter les autres festivals, mais les groupes internationaux qui jouent à Reading et à Leeds me disent que s’il est sûr de venir, ils viennent”, a-t-il déclaré. « Par sûr, nous entendons sûr pour les parieurs. C’est tout ce que je sais. Ils sont très explicites en ce moment. Je suis très impatient qu’ils accomplissent cela.

Outre Inhaler et Holly Humberstone, les ajouts notables à la programmation du festival August Bank Holiday incluent Bakar et Che Lingo. Vous pouvez voir une liste complète des ajouts ci-dessous et trouver de plus amples informations sur l’événement site officiel.

Avec deux scènes principales et six têtes d’affiche lors de l’événement de cette année, l’affiche sera surmontée ailleurs par Disclosure, Catfish & The Bottlemen, Post Malone et Stormzy.

Les nouveaux ajouts au festival Reading & Leeds 2021 sont les suivants :

Scène principale:

Bakar

Biffy Clyro

Blanco

Chaya

Che Lingo

Dana Dentata

Français Le gamin

Rôles de genre

Holly Humberstone

Inhalateur

Haricot de Jazmin

Kam-Bu

Groupe de punk

Millions de Russes

Banques Trillaires

Scène d’introduction de la BBC Music (AZ) :

Alfie Indra

Berwyn

Bonnie Kemplay

Taureau

Calva Louise

Claudia Valentina

Centre-ville de Kayoto

FFSYTHO !?

Finn de travers

Greffer

Josie homme

Dame Glace

Lauran Hibberd

Fille basse

Hummer bas

LVRA

Maître de la paix

Meg Ward

PIERRE

Son Tayo

les rigoles

Loi sur la cour