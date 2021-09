L’initiative de Compassion Seattle pour rester en dehors du scrutin de novembre, juge le juge

in

Des tentes bordent une rue du centre-ville de Seattle. (Photo . / John Cook)

L’initiative du scrutin de Compassion Seattle, qui visait à réviser les politiques de la ville envers sa population de sans-abri, ne sera pas inscrite au scrutin pour les élections de novembre de la ville, a déclaré vendredi un juge de la Cour d’appel de l’État de Washington.

Plus tôt cette semaine, les partisans de la campagne Compassion Seattle avaient fait appel de la décision du 27 août supprimant du scrutin la proposition d’amendement à la charte de la ville. La juge de la Cour supérieure du comté de King, Catherine Shaffer, a déclaré que la mesure allait au-delà de la loi de l’État régissant les modifications et l’initiative de la charte, car elle imposait des dépenses spécifiques pour les services aux sans-abri tels que les refuges – des pouvoirs qui doivent rester aux élus.

“Le rejet d’aujourd’hui de notre motion d’appel d’urgence signifie que les électeurs de Seattle doivent changer de responsable s’ils veulent changer l’approche ratée de la ville pour faire face à la crise des sans-abri”, a déclaré vendredi un porte-parole de Compassion Seattle.

“Bien que nous soyons profondément déçus, nous continuerons à partager la preuve que l’approche de notre amendement peut faire une différence nécessaire et notable pour ceux qui vivent sans abri dans nos parcs et autres espaces publics.”

Compassion Seattle aurait obligé la ville à améliorer les services, à construire 2 000 unités d’abris, puis à supprimer les campements des espaces publics tels que les parcs et les trottoirs. Vendredi dernier, la juge de la Cour supérieure du comté de King, Catherine Shaffer, a déclaré que l’initiative sortait du droit de l’État en rendant les mandats budgétaires de la ville via le processus intuitif de la charte.

Il y a à peine deux mois, les partisans de Compassion Seattle ont annoncé que l’initiative s’était facilement qualifiée pour le scrutin. Selon ses partisans, la mesure a été bien accueillie par les sondages et a atteint près de 65% d’approbation. Mais des critiques tels que l’ACLU ont affirmé que, parce que cela exigeait de la ville des campements clairs des parcs et des trottoirs (après la mise en place des logements et des services), cela criminalisait efficacement l’itinérance.

Mais en fin de compte, ni le soutien ni l’opposition n’ont décidé sur les mérites de Compassion Seattle mais plutôt sur les lois obscures qui régissent la façon dont les villes dépensent leur argent. Le juge Shaffer a statué que les électeurs ne peuvent définir aucune politique budgétaire de la ville par ce type de mesure de scrutin.

Les partisans de Compassion Seattle ont déclaré qu’ils se concentraient sur les élections et les courses au sommet de Seattle en soutenant uniquement les candidats qui ont soutenu la mesure, notamment l’ancien président du conseil Bruce Harrell plutôt que l’actuelle présidente du conseil Lorena Gonzalez à la mairie; Ann Davison sur Nicole Thomas-Kennedy pour le procureur de la ville ; Kenneth Wilson contre Teresa Mosqueda pour la position 8 du conseil et Sara Nelson contre Nikkita Oliver pour la position 9.

“Nous tiendrons les candidats responsables de leur position sur cette crise et de leurs plans pour y faire face, et exhortons les électeurs à élire de nouveaux dirigeants qui feront avancer Seattle et ne perpétueront pas le statu quo”, a déclaré le porte-parole.

« Nous ne pouvons pas nous permettre davantage d’inaction et l’approche continue d’échec de la Ville face à cette urgence. Électeurs de Seattle, vous avez le pouvoir de faire la différence en novembre en ce qui concerne les personnes que vous élisez en tant que maire, procureur municipal et conseil municipal. »