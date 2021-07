L’initiative de Compassion Seattle se qualifie pour le scrutin : cela changera-t-il les perspectives commerciales du centre-ville ?

Des tentes bordent une rue du centre-ville de Seattle. (Photo . / John Cook)

Alors que les entreprises technologiques du centre-ville de Seattle mettent en œuvre des plans pour retourner dans des bureaux vacants depuis plus d’un an, un changement dans la façon dont certaines de ces entreprises vivent le centre-ville pourrait être à l’horizon.

Les partisans ont annoncé mercredi que la mesure du scrutin de Compassion Seattle était qualifiée pour le scrutin de novembre. Il lance ce qui est susceptible d’être un combat sur la façon dont une ville progressiste gère une crise chronique des sans-abri et essaie de satisfaire les résidents et les chefs d’entreprise tout en améliorant la vie des milliers de sans-abri de la ville.

« L’amendement 29 à la Charte bénéficie d’un large soutien à Seattle et au sein de la communauté des affaires de Seattle », a déclaré Jon Scholes, président et chef de la direction de la Downtown Seattle Association. « Nous prévoyons qu’il y aura un intérêt croissant à soutenir cette campagne maintenant que nous nous sommes qualifiés pour le scrutin de novembre, car les habitants de Seattle voient une urgence de sans-abri qui n’a pas été résolue et ne fait que s’aggraver. »

Si la mesure du scrutin est approuvée par les électeurs de Seattle – les sondages internes effectués par ses bailleurs de fonds sont censés montrer qu’elle conserve toujours un fort soutien parmi les répondants – l’amendement contourne essentiellement le conseil municipal et, pour la première fois, ajoute des repères et des responsabilités spécifiques à Seattle. éventail de services et de programmes déroutants, concurrents et décentralisés pour les sans-abri.

De manière plus controversée, l’amendement à la charte exigerait que la ville garde « les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport, les espaces publics, les trottoirs et les rues exempts de campements » une fois que les services obligatoires de logement, de drogue et de santé mentale sont en place.

C’est cette section qui, selon les détracteurs, criminalise l’itinérance, tandis que les partisans rétorquent qu’elle oblige pour la première fois la ville à s’engager dans des groupes de tentes dans des quartiers tels que le centre-ville de Seattle, où vivent actuellement environ 2 000 sans-abri.

«(Les électeurs) veulent un plan responsable et compatissant pour amener les gens à l’intérieur et sur la voie de la stabilité, et pour ouvrir nos parcs et espaces publics. C’est ce que propose l’amendement 29 de la Charte », a ajouté Scholes.

La mesure exige également que Seattle offre l’accès à des programmes de santé comportementale ainsi qu’à un logement. Le logement, en vertu de l’amendement à la charte, pourrait inclure «des abris améliorés, des mini-maisons, des chambres d’hôtel-motel, d’autres formes de logement d’urgence non collectif ou permanent». Par exemple, en vertu des modifications proposées, la ville serait légalement tenue de fournir 2 000 unités supplémentaires de logements d’urgence et permanents dans l’année suivant la date de début de la modification en janvier 2022.

Dans une récente conversation civique . sur Compassion Seattle, Kieran Snyder, cofondatrice et PDG de Textio, et lauréate des prix . 2021 du PDG de l’année, a déclaré qu’en tant que propriétaire d’entreprise qui avait la plupart de son personnel au centre-ville de Seattle avant le pandémie, la partie de l’initiative qu’elle trouve convaincante est l’expansion des services qui n’impliquent pas l’application de la loi.

« La notion d’investir dans des services de logement et de soutien indépendants des forces de l’ordre, c’est ce qui fait [Compassion Seattle] un ensemble prometteur de solutions », a-t-elle déclaré. Snyder a déclaré que les entreprises locales devraient également trouver un moyen d’aider à payer des logements et des services supplémentaires.

Mais certains ont dit que tout effort est trop petit, trop tard. La start-up de Seattle Ad Lightning, par exemple, a quitté son bail au centre-ville de Seattle l’année dernière et n’a pas l’intention de revenir.

“Ce que j’ai observé en particulier au cours des cinq à dix dernières années, c’est une attitude à Seattle que je qualifierais d’anti-business, et en quelque sorte anti-emploi, et qui s’est certainement accélérée au cours des dernières années”, a déclaré Ad Lightning co- a déclaré le fondateur Scott Moore lors d’un récent podcast .. “Et c’est malheureux.”

D’autres entreprises, quel que soit le succès de la mesure, prévoient un retour au centre-ville.

En juin, Geekwire a interrogé une poignée de dirigeants d’entreprises technologiques par courrier électronique sur leurs plans de retour au bureau dans le centre-ville de Seattle. Certaines entreprises restent attachées au centre-ville de Seattle et sont ravies de revenir et de faire partie du processus de revitalisation.

Karen Clark Cole, PDG de la société UX Blink, a déclaré qu’avant la pandémie, elle avait 80 employés au centre-ville. Ce nombre est tombé à quatre employés au plus fort de la pandémie. Mais en septembre, elle a estimé que l’entreprise pourrait avoir 10 % de ses employés de retour au bureau.

“Nous n’avons pas envisagé de déménager ou de réduire les effectifs de notre bureau”, a-t-elle déclaré. “[Blink] commencera progressivement à exiger que les gens viennent pour des sessions de collaboration, des réunions d’équipe et pour rencontrer des clients.

De plus, a-t-elle dit, l’entreprise prévoit d’augmenter sa main-d’œuvre au centre-ville. “Nous avons grandi en 2021 (seulement environ 4%) et continuerons de croître”, a-t-elle déclaré, ajoutant que Blink exigera que tous ses employés en poste soient vaccinés. “Il y aura plus de personnes affectées au bureau du centre-ville de Seattle, mais la plupart des gens seront à temps partiel, donc tout le monde ne sera pas là en même temps.”