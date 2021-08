L’initiative de maison intelligente Big Tech Matter a été reportée à 2022

La nouvelle norme de connectivité Matter, une initiative conjointe de maison intelligente impliquant certaines des plus grandes entreprises technologiques, a apparemment rencontré un problème. La norme est confrontée à un retard, selon un communiqué de presse de Tobin Richardson, président et chef de la direction de la Connectivity Standard Alliance (CSA). Le calendrier initial visait à ce que les premiers appareils Matter soient certifiés d’ici la fin de 2021, mais cela a été repoussé à 2022.

La nouvelle norme de connectivité est destinée à remplacer les normes existantes et disparates qui existent actuellement par une solution qui sera utilisée par les produits de maison intelligente actuels et futurs. Cela permettra aux consommateurs d’acheter plus facilement des articles comme les meilleures ampoules intelligentes sans se soucier de savoir si cela fonctionnera ou non avec leur écosystème de maison intelligente.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a déjà annoncé la compatibilité de certains de ses produits comme le Nest Hub (2e génération), et d’autres sociétés se sont également engagées à mettre à jour leurs produits pour prendre en charge la nouvelle norme.

Richardson dit que la raison du retard est que le groupe de travail sur la question peut “faire les choses correctement” avec un développement supplémentaire de la spécification et d’autres outils avant leur publication.

En collaboration avec nos membres, nous avons mis à jour ces plans de mise sur le marché pour garantir que les outils de spécification, de certification et de test de Matter, et bien sûr le SDK, sont stables, déployables à grande échelle et répondent aux attentes du marché en matière de qualité et d’interopérabilité.

Richardson mentionne également que davantage de membres continuent d’être ajoutés au groupe. Il cite près de 90 participants de plus de 40 entreprises, avec une « augmentation de 40 % du nombre de commits » pour le SDK open source au cours des trois derniers mois seulement. Cela dit, il n’est pas surprenant qu’il y ait des retards.

Le groupe de travail CSA et Matter, qui se compose d’entreprises technologiques comme Google, Apple, Amazon et bien d’autres, a fourni un calendrier assez vague et s’attend désormais à ce que le SDK et les certifications du premier appareil se produisent au cours du “premier semestre 2022”. Étant donné que les premiers appareils pourraient ne pas arriver sur le marché avant l’achèvement de ces certifications, nous ne verrons peut-être pas ces produits avant la seconde moitié de 2022. Nous avons contacté le CSA pour plus de détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre après ce retard.

Pour l’instant, il semble que nous devrons faire face à nos frustrations en matière de maison intelligente un peu plus longtemps.

Suivi du sommeil Soli

Nest Hub (2e génération)

Il te voit quand tu dors

Le nouveau Nest Hub bénéficie de mises à niveau utiles par rapport à son prédécesseur, notamment la nouvelle fonction de suivi du sommeil Soli qui utilise un radar pour vous indiquer à quel point votre sommeil était reposant en fonction de facteurs environnementaux. Le nouveau Nest Hub est pratiquement à l’épreuve du temps grâce à sa prise en charge des nouveaux protocoles Matter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

un écho dans la voiture

Review: Amazon Echo Auto s’est amélioré, mais a encore du chemin à parcourir

Lorsque nous avons examiné pour la première fois l’Amazon Echo Auto en 2019, les résultats étaient extrêmement décevants, mais tout le monde mérite une seconde chance, n’est-ce pas ? Voyons si les améliorations apportées par Amazon à l’application Alexa et au logiciel Echo Auto au fil des ans ont été suffisantes pour augmenter les notes de ce produit deux étoiles cette fois-ci.