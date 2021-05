L’initiative de maison intelligente entre Google, Amazon et Apple est renommée

Project Connected Home over IP (CHIP) est renommé Matter. L’annonce intervient alors que la Zigbee Alliance, qui comprend des entreprises comme Amazon, Google et Apple, se rebaptise également Connectivity Standards Alliance (CSA).

Le changement de marque du groupe devrait permettre d’éviter toute confusion entre le réseau Zigbee et ce qui était autrefois Zigbee Alliance. Cependant, l’objectif est toujours le même; pour créer une norme IoT unifiée qui permettra aux appareils domestiques intelligents de fonctionner sur n’importe quel écosystème. Cela signifie que vous pourrez éventuellement acheter l’un des meilleurs produits pour la maison intelligente à moins de 100 $, par exemple, et être sûr qu’il fonctionnera avec votre système, que vous disposiez d’un Nest Hub (2e génération) ou d’un Echo Show 10. (3e génération).

Le logo dévoilé aux côtés de la nouvelle marque Matter sera inclus avec chaque produit certifié Matter lors de son lancement plus tard cette année. La marque est censée représenter l’unification, comme indiqué dans le communiqué de presse:

Les trois formes de flèches réunies dans le symbole Matière communiquent la promesse de la marque de convergence et de connectivité dans sa forme visuelle la plus distillée. Sa construction géométrique et sa nature triangulaire expriment sécurité et utilité.

L’annonce fait suite à l’approbation de la spécification de base Matter plus tôt ce mois-ci, ce qui ouvre la voie au lancement des premiers produits certifiés Matter d’ici la fin de l’année. Cela comprend l’éclairage, les thermomètres, la sécurité, les téléviseurs et plus encore. Les fabricants prévoient également de mettre à jour les appareils existants pour prendre en charge les nouveaux protocoles, mais cela peut dépendre de l’appareil et du fabricant.

