L’initiative de travail flexible du gouvernement ouvre des options de logement

Alors qu’un nombre croissant d’entreprises offrent des options flexibles et de travail à domicile à leurs employés, de nouvelles possibilités s’ouvrent pour les personnes qui étaient autrefois liées à la vie en ville.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé un changement radical dans la façon dont les gens travaillent au Royaume-Uni. Une consultation en cours examine diverses options de travail flexibles qui pourraient devenir la norme pour les travailleurs. Cela inclut de donner à tous les employés le droit de demander le travail à domicile, le partage du travail et l’horaire flexible, entre autres.

Si la proposition va de l’avant, elle changera radicalement des millions de vies. Déjà, de nombreux employeurs ont remarqué le changement radical et ont commencé à offrir de la flexibilité au personnel. Des milliers de personnes travaillent désormais à domicile à temps plein ou à temps partiel, ce qui signifie qu’elles peuvent réévaluer où elles doivent vivre.

Liz Truss, ministre des femmes et des égalités, dit que nous devons « saisir l’opportunité ».

“Personne ne devrait être freiné dans sa carrière en raison de l’endroit où il vit, de la maison qu’il peut se permettre ou de sa responsabilité envers sa famille”, ajoute-t-elle.

« Je veux que tout le monde ait les mêmes opportunités, quel que soit le contexte ou le lieu. C’est la bonne chose à faire pour les travailleurs, les familles et notre économie.

Qu’est-ce que cela signifie pour le logement?

Covid-19 a créé un changement majeur dans la façon dont les gens travaillent et vivent. Pour des millions de personnes l’année dernière en particulier, leur maison est devenue leur lieu de travail. Beaucoup ont déjà profité de ce changement pour déménager afin de créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car la proximité du bureau n’est plus une priorité.

Ce que les acheteurs – et sans doute les locataires – attendent de leur maison a inévitablement changé. Dans la dernière liste de souhaits des acheteurs de maison au Royaume-Uni de MFS, cela devient évident. Par exemple, le besoin d’un jardin ou d’un espace extérieur est désormais une considération primordiale, en hausse d’une place depuis l’enquête de 2019.

La superficie en pieds carrés d’une propriété est une autre chose que les gens recherchent. Et la connectivité haut débit et mobile est plus cruciale que jamais, en hausse de cinq places depuis 2019. Ce n’est pas seulement important pour les acheteurs de maison, mais aussi pour les propriétaires et les investisseurs, à la recherche de leur prochain achat à louer.

Alors que les villes seront toujours une place de choix pour de nombreux jeunes professionnels, les gens se tournent de plus en plus vers les villes de banlieue pour en avoir plus pour leur argent. Pour les investisseurs immobiliers, cela signifie que les prix des logements dans ces zones pourraient commencer à grimper, ainsi que les loyers à mesure que la demande augmente. L’investissement et la régénération dans ces zones renforceront encore leur attractivité tant pour les acheteurs que pour les locataires.

De nouveaux emplacements s’ouvrent

Selon l’enquête, un nombre record de personnes ont troqué des zones bâties contre des villes plus calmes. Les liaisons de transport sont donc tombées dans la liste des incontournables. Seulement 67 % des personnes considèrent qu’il s’agit d’une priorité absolue, contre 73 % en 2019.

Même si les restrictions sont désormais entièrement levées, il est probable que cela restera le même, en particulier à la lumière de l’annonce du gouvernement.

Les Londoniens en particulier ont changé d’avis grâce à la pandémie. Plus de la moitié (58 %) ont déclaré qu’ils aimeraient maintenant vivre dans une propriété plus grande. Grâce aux prix élevés dans la ville, pour beaucoup, cela signifiera inévitablement un déménagement plus loin, ce qui stimulera les villes de banlieue de la région.

Parmi les autres villes susceptibles de subir les mêmes changements, citons Birmingham, Manchester, Liverpool et Leeds. Tous ces emplacements continuent d’offrir une perspective plus abordable par rapport à Londres. De plus, les villes de banlieue entourant ces villes devraient également voir leur popularité augmenter.

BuyAssociation propose une gamme d’opportunités d’investissement immobilier, y compris dans certaines des villes de banlieue les plus prometteuses du pays. Contactez-nous pour plus d’informations ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement et en avant-première à nos meilleures offres.