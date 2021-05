L’initiative des chercheurs de Metallica s’étend à huit nouvelles écoles

Dans une année pleine d’incertitudes, le Initiative des chercheurs de Metallica a dépassé les attentes, ce qui a incité le conseil d’administration à prendre la décision unanime d’étendre le programme à l’échelle nationale de 15 collèges communautaires à 23 en 2021. Le Fondation prévoit de donner 1,6 million de dollars en financement dans le but de réinvestir dans les communautés qui ont soutenu la bande au cours des quatre dernières décennies.

le Initiative des chercheurs de Metallica a été créée en 2019 grâce à un partenariat entre le groupe Fondation All Within My Hands (AWMH) et le Association américaine des collèges communautaires (AACC), une organisation basée à Washington, DC représentant près de 1 200 collèges communautaires du pays. À commencer par 10 collèges situés dans des communautés qui ont soutenu METALLICA en tournée, les écoles ont été sélectionnées via un processus de candidature concurrentiel, chacune recevant 100 000 $ pour des programmes conçus pour aider les étudiants à se former à entrer sur le marché du travail américain.

le Initiative des chercheurs de Metallica a rencontré le succès en connectant les étudiants à des opportunités de renforcement des compétences dans leurs communautés locales, en comblant les besoins en talents de la main-d’œuvre américaine grâce au système des collèges communautaires. Lancement de la troisième année du programme, AWMH sera de nouveau rejoint par Rockford, Michigan Bottes et vêtements Wolverine, ainsi que d’autres partenaires notables à annoncer, complétant Tout entre mes mains‘contribution cumulative de 1,6 million de dollars. Carcajou Vice-président du marketing Andrew Shripka a commenté, “Carcajou se consacre à soutenir les personnes qui ont le courage et l’éthique de travail nécessaires pour poursuivre une carrière dans les métiers, et nous sommes ravis de nous unir à nouveau avec Tout entre mes mains pour prendre en charge la prochaine classe de Boursiers Metallica. “

Les rapports finaux des 15 écoles en 2020 ont prouvé que, même avec les complications évidentes présentées par une pandémie, chaque école sélectionnée pour le Boursiers Metallica accorder une programmation modifiée avec succès pour fournir aux étudiants des programmes d’apprentissage appliqué pertinents pour l’industrie, basés sur les demandes locales. Le financement a servi l’année dernière à plus de 1 000 étudiants des collèges communautaires des États-Unis dans le cadre de programmes de formation professionnelle et technique, et les résultats ont dépassé les attentes.

Du Central Piedmont Community College de Charlotte: «97,6% des Boursiers Metallica dont l’obtention du diplôme est prévue au printemps ou à l’été 2020, les semestres ont été couronnés de succès. Les étudiants de dix programmes de santé universitaires différents ont été soutenus par Boursiers Metallica fonds. Les taux de réussite aux examens de certification et les taux d’emploi des personnes éligibles dépassaient 90%. “

Si des taux de réussite élevés sont certainement la preuve que le Initiative des chercheurs de Metallica atteint ses objectifs, le Fondation s’inspire d’anecdotes personnelles partagées par les élèves eux-mêmes. Étangs Emma-Lynn, une chercheuse en soudage du Valencia College, explique comment sa formation va au-delà de l’établissement d’un cheminement de carrière lorsqu’elle dit: “La raison pour laquelle je fais cela est que je veux être la première de ma famille à briser le cycle de la pauvreté.”

Jennifer Worth, vice-président senior de la main-d’œuvre et du développement économique au Association américaine des collèges communautaires, travaille en étroite collaboration avec AWMH pour connecter les étudiants aux opportunités d’emploi. Elle parle des relations entre METALLICA/AWMH et AACC ainsi que celle entre les universitaires et la main-d’œuvre croissante dans les communautés à travers le pays en disant: “AACC est honoré de gérer le Tout entre mes mains‘ Initiative des chercheurs de Metallica. Au fur et à mesure que nous impliquons plus de communautés, nous avons la possibilité de nouer des liens avec plus de partenaires de l’industrie, chacun affirmant que des emplois spécialisés de haute qualité sont disponibles et que les collèges communautaires sont les meilleurs endroits pour former et rassembler des talents. Nous n’arrêterons pas de faire ce travail tant que cette reconnaissance ne sera pas aussi impressionnante que la confiance du groupe en nous, nos collèges et les étudiants avec lesquels nous travaillons. “

James Hetfield, METALLICA cofondateur, guitariste et chanteur, a déclaré: “C’était incroyable de voir ce programme continuer à grandir et à prospérer. Je suis très reconnaissant d’entendre ceux qui bénéficient de notre subvention. D’entendre leur histoire de doute à la direction. De ceux qui sont en mesure de poursuivre des études supplémentaires menant directement à un emploi valorisant. Cela nous a donné la certitude que nous faisons ce qu’il faut et nous a incités à faire encore plus. Nous sommes très fiers et ravis de travailler avec d’autres écoles pour encourager encore plus Boursiers Metallica exercer une profession dans les métiers spécialisés. “

Cette annonce fait suite à un concert spécial “Metallica Mondays”, diffusé sur Youtube dans le cadre de la FondationSoutien du Mois du don Soulagement direct et Nourrir l’Amérique. Les efforts de collecte de fonds tout au long du mois de mai ont inclus des produits spécialement conçus, un concours de financement pour les fans et une vente aux enchères de guitares autographiées. Conçu dans les limites du COVID-19 et conçu pour adhérer à la Fondationla mission de création de communautés durables en soutenant la formation de la main-d’œuvre, la lutte contre la faim et les services locaux essentiels, c’était Tout entre mes mains«deuxième mois de dons.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).