L’initiative Jason Becker lève près d’un quart de million de dollars

Près d’un quart de million de dollars a été collecté jusqu’à présent dans le cadre de l’initiative de collecte de fonds #ShredforJasonBecker.

Ces dernières semaines, des artistes du monde du rock et du métal, dont METALLIQUE, Steve Vai, Paul Stanley et Joe Satriani — instruments donnés et guitares dédicacées pour aider Jason Becker.

Becker — le compositeur, musicien virtuose et ancien enfant prodige de la guitare — souffre de la SLA depuis plus de 30 ans, mais cela ne l’a pas empêché de créer de la musique. Son dernier album, “Coeurs triomphants”, est sorti en 2018, après Becker a composé la musique par ordinateur à l’aide de ses yeux et a enrôlé de gros frappeurs comme Marty Friedman, Joe Bonamassa, Joe Satriani, Uli Jon Roth, Neal Schon, Jeff Loomis et Paul Gilbert pour jouer les rôles.

Plus tôt cette année, lors d’une grave crise de santé, Beckerla famille, les amis et les fans de s se sont à nouveau rassemblés pour aider Becker, en lançant les collectes de fonds en direct #ShredForJasonBecker le Herman Li de FORCE DU DRAGONla chaîne Twitch et rassembler toutes les guitares que vous pouvez maintenant trouver dans Beckerla boutique Reverb.

Selon Li, plus de 238 000 $ ont été collectés jusqu’à présent entre les collectes de fonds en direct #ShredForJasonBecker et Becker‘s Réverbération magasin.

Trois annonces sont actuellement en ligne – une guitare signature Charvel GG appartenant à Guthrie Govan, une guitare signature Ibanez LA Custom Shop ATZ appartenant à Andy Timmons, et un Nili Brosh guitare à sept cordes premium signée Ibanez jouée sur scène à partir de Nilicollection personnelle de — avec d’autres à suivre, y compris celles de Warren De Martini, Tosin Abasi, Gus G. et Cartable.

BeckerL’histoire de est une histoire de génie, de talent, de détermination, d’adversité et, en fin de compte, de triomphe. Un enfant prodige à la guitare, Jason a pris de l’importance à l’adolescence alors qu’il était la moitié du duo de guitares techniques CACOPHONIE, avec son grand ami Marty Friedman. En 1989, à seulement 19 ans et après avoir épaté le public du monde entier, le jeune virtuose devient le guitariste de David Lee Roth, marchant sur les traces immenses de Eddie Van Halen et Steve Vai. Il a écrit et enregistré sur Rothle troisième album solo de, “Un peu ne suffit pas”, et était prêt pour la célébrité lorsqu’une douleur persistante dans sa jambe a été diagnostiquée comme une maladie du motoneurone (MND), également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou Gehrig, la même condition Stephen Hawking vécu pendant plus de cinq décennies. C’est une maladie mortelle avec une espérance de vie d’environ cinq ans. Peut-être.

C’était il y a plus de 30 ans. Il a perdu la capacité de jouer de la guitare, de marcher, de parler et de respirer par lui-même. Mais n’a jamais perdu sa volonté de vivre ou son envie de créer de la musique. Communiquer par une série de mouvements oculaires avec un système développé par son père, Jason épelle des mots ainsi que des notes de musique et des accords. Il transmet sa vision musicale à son équipe qui peut ensuite saisir les notes dans un ordinateur, éditer les parties selon ses normes rigoureuses, puis générer des graphiques pour les musiciens de session. Sa musique inspirante et son histoire de vie ont fait l’objet d’innombrables articles de presse et couvertures de magazines.