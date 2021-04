L’initiative Samsung Galaxy Upcycling pour les vieux téléphones arrive au Royaume-Uni et aux États-Unis

Le projet Upcycling at Home de Samsung est désormais disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis.Le projet, qui arrive via une fonction SmartThings Lab, transforme les anciens téléphones Samsung en appareils IoT. Suite.

Certains d’entre nous ont une collection croissante de vieux smartphones dormant dans un tiroir quelque part. Mais s’il s’agit d’appareils Samsung, vous pourrez peut-être les transformer en appareils IoT via le programme Upcycling at Home de Samsung (h / t SamMobile).

Initialement annoncé en janvier, le programme est la tentative de Samsung d’allonger le cycle de vie des produits et de réduire les déchets inutiles. Il est maintenant déployé en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis sous la forme d’une mise à jour de l’application SmartThings. Vous pouvez activer la fonctionnalité dans la section SmartThings Labs. Il offre aux utilisateurs la possibilité d’utiliser un smartphone plus ancien comme détecteur de son ou hub domestique intelligent.

Utilisation d’anciens téléphones Samsung comme babyphones

La fonction peut surveiller activement les sons tels que les cris de bébé ou les aboiements de chiens à l’aide du microphone du téléphone. Il peut également allumer des appareils intelligents en réponse aux conditions d’éclairage. Cette fonction est alimentée par le capteur de lumière ambiante de l’appareil. Comme la fonctionnalité fonctionne via la plate-forme SmartThings, le téléphone peut également contrôler les produits Samsung au sein de la maison.

Selon un récent sondage, la plupart des lecteurs d’Android Authority conservent les anciens téléphones en guise de sauvegarde, tandis qu’une petite partie «réutilise» l’appareil. Cette initiative devrait donner aux utilisateurs un autre cas d’utilisation astucieux pour les téléphones plus anciens.

Vous pouvez installer la mise à jour si vous possédez un appareil Galaxy S, Note ou Z exécutant Android 9 et plus récent ou sorti à partir de 2018. C’est vrai – vous pouvez transformer le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Note 20 Ultra en les moniteurs pour bébé les plus chers au monde si vous voulez vraiment. Si vous ne possédez pas d’anciens téléphones Samsung, vous pouvez essayer l’application Live Transcribe de Google, qui offre également des fonctionnalités similaires à celles d’un moniteur.