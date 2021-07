L’initiative “Scholars” de Metallica s’étend à neuf nouvelles écoles

À la suite d’un processus de sélection concurrentiel mené par METALLIQUE‘s Tout entre mes mains (AWMH) fondation et ses partenaires à Association américaine des collèges communautaires (AACC), neuf nouvelles écoles recevront 100 000 $ pour transformer l’avenir des élèves de leur communauté. Ce travail est mis en valeur au niveau mondial en s’appuyant sur l’influence de METALLIQUE, qui continuent de dénoncer la dignité des métiers professionnels et des collèges communautaires comme moyen de préparer les étudiants au marché du travail. A ce jour, le Fondation a fourni 4,1 millions de dollars en subventions à des programmes d’enseignement professionnel et technique.

le Chercheurs de Metallica initiative est maintenant dans sa troisième année et a fondamentalement amélioré le potentiel de gains des étudiants qui deviennent Chercheurs de Metallica. Chaque école entend prioriser les étudiants intéressés par les métiers spécialisés et ceux qui se reconnectent à des carrières avancées en fabrication. Chercheurs de Metallica sera présenté pour promouvoir diverses voies de métiers spécialisés comme moyen de développement économique.

Dr Edward Frank, directeur exécutif de Tout entre mes mains, dit le Fondation et le groupe prête attention et suit ces programmes et étudiants, et il ne fait aucun doute que des vies ont été changées. Ce qui rend ce travail si unique, c’est qu’en plus de soutenir directement les étudiants, notre objectif n’est pas seulement de changer des vies individuelles, mais de promouvoir sans vergogne les métiers comme des cheminements de carrière significatifs et bien rémunérés. Nous n’avons pas peur d’être bruyants ni de creuser dans des choses en lesquelles nous croyons, et nous croyons en ces étudiants.”

Ajoutée AACC‘s Jen Vaut, vice-président principal, Main-d’œuvre et développement économique : « Alors que le pays se remet de la pandémie, l’enseignement professionnel et technique est essentiel pour reconstruire les communautés et la résilience de l’Amérique. Dès la première année, AACC a été honoré de concevoir et de mener ce travail important au nom de Tout entre mes mains et AACCcollèges membres de “.

Dernier “Les boursiers de Metallica ajouts d’initiatives :

* Collège communautaire Northwest-Shoals, Muscle Shoals, Alabama



* Collège communautaire du comté de Pima, Tucson, Arizona



* Hartnell College, Salinas, Californie



* Victor Valley College, Victorville, Californie



* Clinton Community College, Clinton, Iowa



* Collège communautaire central, Grand Island, Nebraska



* Columbia Gorge Community College, The Dalles, Oregon



* Collège communautaire de Virginie du Nord, Annandale, Virginie



* Université de Virginie-Occidentale Parkersburg, Parkersburg, Virginie-Occidentale

Mentionné METALLIQUE leader James Hetfield: « En tant qu’entité itinérante, nous sommes directement impliqués dans de multiples choix de carrière essentiels tout au long de notre parcours. De l’électrique, la conduite professionnelle, la cuisine, l’entretien mécanique, la sécurité publique, les organisateurs logistiques. Et cela ne fait qu’effleurer la surface. multitude d’autres carrières techniques, rendent possibles nos tournées et nos performances. Nous sommes passionnés et reconnaissants envers ces métiers et ces gens de métier.”

Pour en savoir plus sur le Chercheurs de Metallica initiative, veuillez visiter AllWithinMyHands.org/Metallica-Scholars.

