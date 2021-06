L’injustice continue de nourrir la carrière de Chris Paul

Si la saison devait se résumer NBA avec un seul nom, ce serait Chris Paul. Il ne sera pas le MVP de la compétition, il ne deviendra peut-être pas le champion de la saison ou le MVP de la finale, mais la performance du meneur de jeu vétéran de 36 ans avec son Soleils de phénix c’est un vrai scandale.

Cependant, si quelque chose a caractérisé la carrière de Chris Paul et ses déboires les plus évidents, ce sont les problèmes physiques et la malchance qui l’ont amené à rater certains des moments les plus clés de sa carrière sportive et professionnelle.

Maintenant, un de plus : mener les Phoenix Suns vers le ring, être le meilleur joueur de l’équipe du premier classé de la Conférence Ouest à la Finale de la Conférence, et positif au Covid-19 qui fait de lui un bas indéfini pour la série à venir. vue Utah Jazz ou Los Angeles Clippers.

Un coup terrible pour les Suns

Chris Paul est en demi-équipe. En supposant que ce soit la première étape, et accepter ce qui se passera sans le joueur pendant tout son temps mort, la seconde. Un joueur qui non seulement marque dans les moments chauds, qui n’est pas seulement capable de diriger son équipe, il défend aussi, calme les tensions aux bons moments, trouve toujours la meilleure passe et jette constamment l’équipe sur le dos.

La gravité de l’affaire dépasse le temps de CP3. Oui, il va manquer quelques semaines, mais cette défaite influencerait aussi son rythme de course et mettrait un terme à son grand moment personnel. Un coup de plus pour l’un des meilleurs PG de l’histoire du basket américain.