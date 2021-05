LINK, AAVE et Uniswap sont désormais ajoutés à la plateforme de paiement Wirex

La plate-forme de paiement numérique Wirex a inclus 5 nouvelles crypto-monnaies des meilleurs joueurs DeFi sur sa plate-forme. Ceux-ci incluent AAVE, YFI, UNI, MKR et LINK.

La plate-forme a également déclaré que les jetons seront disponibles à l’achat sans frais de transaction pendant une durée limitée.

Donner aux consommateurs plus de contrôle sur leur argent

Wirex a rejoint une liste d’autres grandes plateformes de paiement pour adopter les jetons DeFi. L’entreprise cherche à démocratiser l’accès aux avantages des crypto-monnaies.

Wirex affirme que l’ajout des actifs fait partie de sa détermination à résoudre les problèmes du monde réel et à donner aux consommateurs plus de contrôle sur leurs fonds.

La plate-forme dispose déjà de 9 actifs traditionnels et de 9 actifs cryptographiques qu’elle propose sur sa plate-forme alors qu’elle cherche à combler le fossé entre les économies traditionnelles et numériques.

Lancement d’autres actifs basés sur DeFi cette année

Avec cet ajout, il est désormais possible d’acheter, de détenir et d’échanger davantage d’actifs cryptographiques sur la plate-forme Wirex à l’aide de leur carte Wirex sans contact, disponible dans 61 millions d’endroits à travers le monde.

La société a déclaré que la liste des jetons ne serait pas la dernière cette année, car il est prévu d’inclure d’autres jetons basés sur DeFi avant la fin de l’année.

Stani Kulechov, PDG et fondateur de l’AAVE, a commenté le développement. Il a dit que,

DeFi concerne l’accessibilité, et Wirex simplifie l’intégration des utilisateurs et utilise des actifs numériques.

Adoption plus répandue dans les espaces DeFi

Kulechov a ajouté que Wirex a fait preuve d’un immense engagement pour rapprocher DeFi du grand public avec l’ajout des actifs. Ceci est vital pour le développement de DeFi et de l’espace crypto, a-t-il déclaré.

Wirex a été très occupé sur le marché ces derniers temps, avec un certain nombre de projets et d’innovations visant à développer l’espace DeFi. Les observateurs ont noté que l’ajout des actifs sera une situation gagnant-gagnant pour Wirex et les actifs cryptographiques impliqués.

