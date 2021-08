LINK incapable de compenser les ours à 25 $, gérera-t-il des creux élevés? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Chainlink se négocie avec des signaux mitigés sur le graphique en 24 heures LINK/USD négocié dans une fourchette quotidienne étroite de 24,92 $ à 25,92 $ LINK/USD n’a pas été en mesure de contrer les fortes forces baissières qui neutralisent toute légère tendance haussière.

L’analyse des prix Chainlink se négocie avec des signaux mitigés sur le graphique de 24 heures après que les taureaux ont été freinés par de forts ours à la résistance de 25 $. LINK/USD pourrait prendre n’importe quelle direction à partir de la barrière de 25 $ en fonction du nombre d’acheteurs/vendeurs qui entrent sur le marché. Regardons les techniques, voulez-vous ?

Les crypto-monnaies se négocient avec des signaux mitigés sur le marché global où BTC et ETH ont tous deux perdu 0,79%; tandis que ADA, BNB et SOL ont gagné respectivement 1,74, 1,56 et 4,42 %. Solana est la plus performante du graphique sur 24 heures.

Mouvement des prix des maillons de chaîne au cours des dernières 24 heures : maillon de chaîne bloqué à 25 $

Selon notre analyse des prix Chainlink, LINK/USD n’a enregistré aucun mouvement significatif au cours des dernières 24 heures et se négocie toujours dans une fourchette quotidienne étroite de 24,92 $ à 25,92 $. Le volume des transactions quotidiennes a enregistré une baisse de 11% à 717 millions de dollars tandis que la capitalisation boursière totale a enregistré une baisse de 2,2% pour un total de 11,19 milliards de dollars. Coin Market Cap classe Chainlink au 16e rang des 20 principaux altcoins par capitalisation boursière.

Graphique LINK/USD sur 4 heures : LINK commence à se rallier

Sur notre analyse des prix de Chainlink de 4 heures, Chainlink se négocie à la hausse et à la baisse de la barre des 25 $ sans indiquer aucun signe positif d’une tendance haussière.

Graphique LINK/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de Chainlink a connu une forte hausse des prix au cours des dernières semaines jusqu’à ce que les taureaux atteignent 30 $ et subissent un renversement. La durée du rallye d’un swing bas de 13 $ au rejet de 30 $ mesure environ 160 pour cent.

Pendant ce temps, la paire s’est consolidée pendant quelques jours sous la barre des 30 $ et a fait face à une baisse rapide au cours du week-end. Néanmoins, la pièce a trouvé un support à 23,50 $, où les acheteurs ont empêché la pièce d’enregistrer de nouvelles baisses.

Du jour au lendemain, LINK/USD n’a pas été en mesure de contrer de fortes forces baissières qui neutralisent toute légère tendance haussière. Ainsi, mettre en pause toute action sur les prix pendant le temps de presse. Nous nous attendons cependant à ce que le prix de la pièce baisse aujourd’hui et consolide un soutien plus solide pour propulser les taureaux vers l’objectif de 28 $.

Analyse des prix des maillons de chaîne : conclusion

L’analyse des prix de Chainlink suggère de légers signaux baissiers dans les prochaines 24 heures, car le marché n’a pas été en mesure de fixer un plus bas plus haut. Nous nous attendons donc à ce que la paire LINK/USD revienne à la baisse et se prépare à un nouveau rallye vers le plus haut précédent. Vous pouvez lire plus d’articles sur le Bitcoin enveloppé, les NFT et la décentralisation en attendant que le prix de Chainlink augmente.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.